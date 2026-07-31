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Fostul jucător de la Dinamo a marcat în SuperLiga şi a izbucnit în lacrimi: „A făcut parte din familia noastră!” Mesajul pe care l-a avut pe tricou. Foto

Robert Moldoveanu a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului. Fostul atacant al lui Dinamo și-a dedicat golul lui Constantin Covaciu, maseurul decedat în tragicul accident de la Câmpulung.
Alex Bodnariu
31.07.2026 | 20:37
Fostul jucator de la Dinamo a marcat in SuperLiga si a izbucnit in lacrimi A facut parte din familia noastra Mesajul pe care la avut pe tricou Foto
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Robert Moldoveanu, omagiu pentru Constantin Covaciu. Gestul special al atacantului lui FC Argeș. Foto: Captură Prima Sport
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Moment extrem de emoționant la partida dintre FC Argeș și Csikszereda. Robert Moldoveanu a marcat pentru formația din Trivale, iar imediat după reușită a oferit una dintre cele mai puternice imagini ale începutului de sezon. Atacantul a izbucnit în lacrimi și și-a dedicat golul lui Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a lui Dinamo, decedat în tragicul accident de la Câmpulung Muscel.

Robert Moldoveanu, omagiu pentru Constantin Covaciu. Gestul special al atacantului lui FC Argeș

După ce a înscris, Moldoveanu și-a scos tricoul de joc și a arătat un maiou pe care era scris mesajul: „Odihnește-te în pace, nea Gogu!”. Vizibil afectat, fostul atacant al lui Dinamo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, iar colegii au venit imediat să îl îmbrățișeze.

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Robert Moldoveanu a evoluat în trecut pentru Dinamo și a lucrat alături de Constantin Covaciu în perioada petrecută în Ștefan cel Mare. Fotbalistul celor de la FC Argeș a ținut să îi aducă un ultim omagiu acestuia după golul înscris în poarta celor de la Csikszereda.

La finalul jocului, Robert Moldoveanu a vorbit despre dispariția lui Constantin Covaciu. Atacantul celor de la FC Argeș a explicat relația specială pe care o avea cu fostul maseur de la Dinamo, care și-a pierdut viața în tragicul accident de la Câmpulung Muscel.

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„Nu este ușor. Suntem profesioniști. Chestiile astea, câteodată, te motivează și mai mult. Îți dorești să dai tot ce ai mai bun din tine și să faci eforturi… Nu îmi mai găsesc cuvintele. Golul acesta este pentru nea Gogu. A făcut parte din familia noastră. Fiul lui este nașul meu. Îl cunosc pe nea Gogu de la 7 ani. Am crescut lângă el. Era un om bun. Îți făcea plăcere să stai cu el. Nu ne-a picat deloc bine. Este o veste foarte tristă”, a declarat Robert Moldoveanu, conform Prima Sport.

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Doliu la Dinamo! Constantin Covaciu și-a pierdut viața în urma accidentului de la Câmpulung

Constantin Covaciu și-a pierdut viața în accidentul rutier petrecut vineri la Câmpulung Muscel. Microbuzul care transporta echipa secundă a lui Dinamo s-a izbit violent de un copac, după ce șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Impactul a fost devastator, iar maseurul formației nu a mai putut fi salvat.

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Timp de mulți ani, Constantin Covaciu s-a ocupat de bunăstarea jucătorilor din Ștefan cel Mare și a fost un om extrem de apreciat în cadrul clubului. După tragedie, Dinamo a publicat un comunicat oficial prin care a anunțat decesul fostului maseur al echipei și a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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