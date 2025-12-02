Sport
Fostul jucător de la Dinamo a răpus Rapid și visează la Cupa României: „E un obiectiv pentru noi”

Fostul jucător de la Dinamo a răpus-o pe Rapid în Cupa României Betano și are obiective mare de viitor. Ce spune Robert Moldoveanu după „dubla” înscrisă cu formația din Giulești.
Iulian Stoica
02.12.2025 | 22:43
Fostul jucator de la Dinamo a rapus Rapid si viseaza la Cupa Romaniei E un obiectiv pentru noi
Robert Moldoveanu, declarații tari după FC Argeș - Rapid 2-1. Sursă foto: sportpictures
FC Argeș și-a luat revanșa în fața lui Rapid și s-a impus în Cupa României Betano, scor 2-1. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de Robert Moldoveanu, jucător format de rivala Dinamo.

Robert Moldoveanu, în extaz după victoria cu Rapid

La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – Rapid, Robert Moldoveanu a mărturisit că victoria este extrem de importantă. Jucătorul format la Dinamo a amintit și de înfrângerile din SuperLiga și a transmis că piteștenii și-au luat revanșa.

„A fost o seară frumoasă (n.r. marți, 2 decembrie). Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare! Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.

Nu ne-am simțit bine după acele două înfrângeri (n.r. cu Rapid, în campionat). Trebuia să ne luăm revanșa! Ne-am recuperat foarte bine în perioada asta, iar antrenamentele au fost la fel de intense. Este normal să fie puțină oboseală, dar nu cred că s-a văzut în această seară”, a declarat Robert Moldoveanu la flash-interviu, conform Digi Sport.

Cupa României, un obiectiv pentru FC Argeș

În continuare, Robert Moldoveanu a expus faptul că dorește să continue performanța din Cupa României Betano și în meciul din SuperLiga cu Csikszereda. Totodată, atacantul piteștenilor a recunoscut că drumul Cupei este un obiectiv pentru nou-promovată.

„În prima ligă nu am mai marcat două goluri într-un meci, dar anul trecut am înscris împotriva celor de la Csikszereda și sper să o repet și sâmbătă, să fac același joc bun.

Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat Robert Moldoveanu, la flash-interviu”, a mai spus Robert Moldoveanu.

FC Argeș, maxim de puncte în Cupă

În urma succesului cu Rapid, FC Argeș a ajuns la 6 puncte din tot atâtea posibile în Cupa României Betano. Piteștenii au bifat anterior un succes în fața lui Metaloglobus.

Pe poziția a doua a ierarhiei se află CFR Cluj, cu 3 puncte, iar „feroviarii” se pregătesc de duelul cu Metaloglobus. În schimb, giuleștenii rămân doar cu victoria în fața Dumbrăviței din prima etapă.

  • 300.000 de euro este cota lui Robert Moldoveanu
  • 48 de meciuri, 10 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul crescut de Dinamo în tricoul lui FC Argeș
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
