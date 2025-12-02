Fostul jucător de la Dinamo a răpus Rapid și visează la Cupa României: „E un obiectiv pentru noi”

FC Argeș și-a luat revanșa în fața lui Rapid și s-a impus în Cupa României Betano, scor 2-1. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de Robert Moldoveanu, jucător format de rivala Dinamo.
La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – Rapid, Robert Moldoveanu a mărturisit că victoria este extrem de importantă. Jucătorul format la Dinamo a amintit și de înfrângerile din SuperLiga și a transmis că piteștenii și-au luat revanșa.
„A fost o seară frumoasă (n.r. marți, 2 decembrie). Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare! Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.
Nu ne-am simțit bine după acele două înfrângeri (n.r. cu Rapid, în campionat). Trebuia să ne luăm revanșa! Ne-am recuperat foarte bine în perioada asta, iar antrenamentele au fost la fel de intense. Este normal să fie puțină oboseală, dar nu cred că s-a văzut în această seară”, a declarat Robert Moldoveanu la flash-interviu, conform Digi Sport.
În continuare, Robert Moldoveanu a expus faptul că dorește să continue performanța din Cupa României Betano și în meciul din SuperLiga cu Csikszereda. Totodată, atacantul piteștenilor a recunoscut că drumul Cupei este un obiectiv pentru nou-promovată.
„În prima ligă nu am mai marcat două goluri într-un meci, dar anul trecut am înscris împotriva celor de la Csikszereda și sper să o repet și sâmbătă, să fac același joc bun.
Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat Robert Moldoveanu, la flash-interviu”, a mai spus Robert Moldoveanu.
În urma succesului cu Rapid, FC Argeș a ajuns la 6 puncte din tot atâtea posibile în Cupa României Betano. Piteștenii au bifat anterior un succes în fața lui Metaloglobus.
Pe poziția a doua a ierarhiei se află CFR Cluj, cu 3 puncte, iar „feroviarii” se pregătesc de duelul cu Metaloglobus. În schimb, giuleștenii rămân doar cu victoria în fața Dumbrăviței din prima etapă.