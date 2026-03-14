Fostul jucător al lui Dinamo, lovit în cap de vedeta lui Bayern Munchen! A părăsit terenul cu capul spart. Video

Fostul fotbalist al lui Dinamo a marcat și a suferit o accidentare gravă în Leverkusen - Bayern, derby-ul etapei #26 din Bundesliga. Vezi cine l-a lovit în cap și ce s-a mai întâmplat în meci.
14.03.2026 | 19:27
Accidentare gravă pentru fostul jucător al lui Dinamo, în derby-ul etapei din Bundesliga // Sursă foto: colaj FANATIK
Bayer Leverkusen și Bayern Munchen au încheiat la egalitate în derby-ul etapei cu numărul #26 din Bundesliga, 1-1 pe BayArena. Bavarezii au avut doi jucători eliminați, unul dintre ei fiind Luis Diaz, omul care l-a accidentat serios pe Aleix Garcia, fostul fotbalist al celor de la Dinamo (perioada 2020-2021). Celălalt a fost Nicolas Jackson, atacantul senegalez venit sub formă de împrumut de la Chelsea.

Luis Diaz i-a spart capul lui Aleix Garcia, în Leverkusen – Bayern 1-1

Partida a început excelent pentru Garcia și Leverkusen. În minutul 6 al întâlnirii, fotbalistul spaniol a reușit să deblocheze tabela, marcând în poarta lui Ulreich printr-un șut deviat din interiorul careului. Ulterior, Bayern a rămas în 10, asta după ce Nicolas Jackson l-a călcat pe gleznă pe Martin Terrier (42′), iar în urma revederii fazei la monitorul VAR, „centralul” Christian Dingert i-a arătat senegalezului direct cartonașul roșu.

Chiar și așa, campioana Germaniei a revenit pe tabelă, Luis Diaz restabilind egalitatea în minutul 69, după o eroare imensă în defensiva gazdelor. Șase minute mai târziu însă, fotbalistul columbian a provocat un fault extrem de dur, chiar asupra lui Aleix Garcia, pe care l-a lovit cu piciorul în cap. Fostul fotbalist de la Dinamo a părăsit terenul cu capul spart și a fost cusut de către medicii lui Leverkusen în apropierea băncii tehnice a „aspirinelor”. Diaz a fost sancționat doar cu un cartonaș galben pentru faza respectivă, spre nemulțumirea gazdelor. Cu toate acestea, columbianul nu a rămas pe gazon până la finalul partidei, întrucât a văzut și cel de-al doilea cartonaș galben.. VIDEO

În minutul 84, fostul jucător al lui Liverpool a căzut în careul advers și a solicitat o lovitură de la 11 metri, însă arbitrul a fost aproape de fază și a considerat că Diaz a simulat, ceea ce i-a adus atacantului al doilea avertisment. Pe final de meci, rămasă în 9 oameni, Bayern a fost asediată de elevii lui Kasper Hjulmand, însă defensiva lui Kompany a rezistat, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Trei goluri anulate în derby-ul din Bundesliga. Bayern a pierdut două puncte importante

Meciul dintre Leverkusen și Bayern a fost un adevărat „thriller”. Pe lângă cele două cartonașe roșii și cele două goluri prezente pe tabelă, au mai existat alte trei reușite anulate de VAR. Două dintre ele le-au aparținut bavarezilor, iar celălalt „aspirinelor”. Ambele goluri ale oaspeților (marcate de Jonathan Tah, respectiv Harry Kane) au fost anulate pe motiv de henț, în timp ce reușita lui Leverkusen (Jonas Hofmann) nu a putut fi contorizată din cauza unei poziții de ofsaid.

În urma acestui rezultat, Bayern a ajuns la 67 de puncte, însă avansul din fruntea clasamentului s-a diminuat la opt lungimi, asta după ce Borussia Dortmund a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Augsburg, scor 2-0. De cealaltă parte, Leverkusen a ajuns la borna cu numărul 45 și ocupă locul 6 în Bundesliga.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!