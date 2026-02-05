Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va câştiga titlul”

ADVERTISEMENT

FCSB – FC Botoșani e duelul care trage cortina peste etapa 25 din SuperLiga. Meciul e unul de care pe care, campioana en-titre având nevoie de victorie pentru a spera în continuare la play-off. De cealaltă parte, formația pregătită de Leo Grozavu suferă vizibil, elevii săi fiind fără gol reușit în ultimele 6 runde. Cum vede Dănuț Lupu această partidă.

Dănuț Lupu știe ce va face FCSB dacă ajunge în play-off

Doar trei echipe par a fi sigure de prezența în play-off cu doar 5 etape înainte de finalul sezonului regulat, anume Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Ultimele trei locuri se dispută între 8 formații, printre care și FCSB, CFR și U Cluj.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a mărturisit că se teme de prezența FCSB-ului în play-off. Fostul jucător al lui Dinamo și Rapid este de părere că elevii lui Elias Charalambous vor pune mâna pe titlu, în cazul în care vor obține un loc în noul campionat. În schimb, Lupu își dorește ca atât FCSB, cât și CFR Cluj să participe în noul turneu, pentru ca fotbalul prestat să fie mult mai atractiv.

„Cred că titlul îl va lua echipa care va face cele mai puține greșeli. Ca joc nu putem spune că e o diferență mare între ele. Rapid nu are un joc strălucit, dar a adunat foarte multe puncte.

E diferență, Rapid joacă după ce deschide scorul, Dinamo joacă și când e condusă. Dinamo are un plus față de ei. Diferența o va face greșelile pe care le vor face de-a lungul play-off-ului.

Aici mi-e frică mie… Am spus de acum 3 luni, dacă FCSB prinde play-off-ul, va lua și campionatul! Au pierdut foarte multe meciuri directe. Eu m-aș bucura ca atât FCSB, cât și CFR să prindă play-off-ul, va fi un campionat mult mai interesat cu ele. Va fi mai bine și pe plan financiar pentru toată lumea”, a declarat Dănuț Lupu.

Bănel Nicoliță, verdict despre sezonul din SuperLiga

Bănel Nicoliță s-a alăturat discuției și a expus că . Fostul internațional a amintit că echipe precum FCSB, CFR sau U Cluj luptă pentru prezența în play-off, asta după ce în stagiunea trecută lucrurile erau deja rezolvate în această perioadă.

„Eu cred că e cel mai nebun campionat din ultimii 5-6 ani. FCSB luptă să prindă play-off-ul, CFR la fel, mai e și U Cluj. Sunt echipe care anul trecut erau deja acolo. Acum vezi cum aleargă, vedem investițiile care se fac pe ultimii 100 de metri”, a transmis Bănel Nicoliță.

Cum FCSB o întâlnește pe FC Botoșani în ultimul meci din etapa 25, Dănuț Lupu a expus că, după părerea sa, echipa lui Elias Charalambous se va impune. În caz contrar, jucătorii campioanei pot pleca deja în vacanță, prezența în play-off fiind compromisă în cazul unui rezultat dezamăgitor.

„Dacă FCSB nu reușește să câștige în fața Botoșaniului, jucătorii pot să plece în vacanță! Mi-e greu să cred că Botoșani va rezista acolo, în play-off”, a conchis Dănuț Lupu.