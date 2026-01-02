Fostul jucător de la Dinamo, suspect într-un posibil caz de corupție! Firma sa ar fi încheiat contracte de milioane cu Primăria unde soția sa era purtător de cuvânt

ADVERTISEMENT

Cătălin Ilie Samoilă se află în mijlocul unei situații extrem de controversate. Firma fostului jucător de la Dinamo a primit zeci de contracte de la Primaria Sector 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, în valoare de milioane de lei. Soția sa, Alexandra Samoilă, era purtătoare de cuvânt a instituției.

Situație controversată la început de an! Firma fostului jucător de la Dinamo a primit zeci de contracte de la Primăria Sectorului 5

Firma lui Cătălin Ilie Samoilă, fost portar la Dinamo, a primit contracte de milioane de euro de la Primăria Sectorului 5, acolo unde soția sa era angajată ca purtător de cuvânt. Alexandra Samoilă a avut acest loc de muncă din 2023, însă începând cu decembrie 2025 nu mai ocupă această funcție, conform .

ADVERTISEMENT

Tot sursa citată anterior a explicat cum SBA Total Small Bussines Advanced, cu sediul în Brănești, Ilfov, a încasat sume uriașe în ultimii ani de la Primăria Sectorului 5. Ultimul contract înregistrat, cel nu numărul 61 din ultimii 5 ani, este unul cu o sumă record. Are o valoare de 8,1 milioane de lei și vizează servicii de mentenanță preventivă, verificarea cântarelor de pe mașinile de gunoi, piese de schimb și „Inteligență Artificială și Integrare Digitală Extinsă”

Între perioada aprilie 2024 și decembrie 2025 Salubrizare Sector 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a avut două contracte în valoare de 78.608 de lei cu Sba Total Small Bussines Advanced. Tot în aceeași perioadă, pe lângă cel de 8,1 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

15 milioane de lei în trei ani! Primăria Sectorului 5 l-a dat de gol pe Cătălin Ilie Samoilă

Conform sursei citate anterior, firma deținută de Cătălin Ilie Samoilă a furnizat în aprilie 2024 diverse produse și servicii către Primăria Sectorului 5 și alte instituții aflate în subordinea acesteia. Printre acestea se regăsesc sisteme de digitalizare, alarme antiincendiu și echipamente IT.

ADVERTISEMENT

În trei ani, între 2021 și 2024, două companii municipale ale Primăriei Sector 5 au încheiat cu SBA Total Small Bussines Advanced șase contracte prin lictație publică, în valoare totală de peste 13 milioane de lei. Tot în același interval, Primăria Sectorului 5 a atribuit firmei alte 49 de contracte în valoare totală de 1,7 milioane de lei.

La acel moment, Samoilă declara ca soția sa nu ocupa funcția de purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 5 și că atribuirea contractelor nu are absolut nicio legătură cu acest lucru, însă Primăria a infirmat declarația sa, confirmând că Alexandra Samoilă era purtătoare de cuvânt a instituției, mai dezvăluie

ADVERTISEMENT

Cătălin Ilie Samoilă a avut o carieră scurtă de fotbalist. A jucat la Dinamo și U Cluj

Cătălin Ilie Samoilă nu a fost un fotbalist cunoscut de publicul larg, însă el a bifat mai multe echipe importante de-a lungul carierei sale. Fiind un portar modest, el nu a reușit să se impună ca titular cert la niciuna dintre echipele bune la care a activat, așa că s-a retras după doar 7 ani.

El a început în 2010/2011, la nivelul Ligii a II-a, evoluând pentru Concordia Chiajna. Ulterior, el a venit în Liga 1, la Sportul Studențesc, unde nu a apucat să debuteze. El a fost prezent doar în 5 meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc, apărând porțile lui Dinamo și Universitatea Cluj, înainte să-și agațe ghetele în cui în anul 2018, la doar 28 de ani.