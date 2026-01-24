Fostul jucător de la FCSB a ales tabăra rivală și a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, indignat de deciziile jucătorului: „Te duci la mama sau joci fotbal?“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cine este Dan Spătaru, noul fotbalist al Univeristății Craiova II

Universitatea Craiova continuă să-și consolideze lotul echipei secunde. Dan Spătaru, mijlocaș care în trecut a fost legitimat și la FCSB, a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu gruparea din Bănie. Acesta va evolua pentru pentru echipa secundă a clubului, cea angrenată în Liga 3.

Cine este Dan Spătaru, noul fotbalist al Univeristății Craiova II

Dan Ștefan Spătaru a devenit oficial jucătorul Universității Craiova II, semnând un contract valabil pe o perioadă de doi ani și jumătate. Originar din Brașov, mijlocașul vine din Liga 2, de la CS Tunari, formație pentru care a evoluat în 16 meciuri în acest sezon și a reușit să marcheze un gol.

Format la Kids Tâmpa Brașov, Dan Spătaru a făcut pasul spre fotbalul profesionist la FC Brașov, unde a bifat 22 de apariții și a marcat patru goluri în sezonul 2022/2023 din Liga 2. Evoluțiile sale l-au adus ulterior în atenția unor cluburi importante, iar mijlocașul a ajuns inclusiv la FCSB, unde, din păcate pentru el, nu a apucat să evolueze din cauza unor probleme medicale.

În sezonul 2024-2025, , înainte de a ajunge la CS Tunari. De-a lungul timpului, a cochetat și cu naționala U19 a României, fiind considerat un fotbalist cu potențial de creștere.

Gigi Becali n-a apucat să-l vadă la treabă pe Dan Spătaru

Dan Spătaru a ajuns la FCSB pe 1 septembrie 2023 după ce Gigi Becali l-a luat sub formă de împrumut de la ACS Kids Tampa Brașov până la finalul sezonului 2023-2024. Patronul FCSB susține că și-a dorit să îl vadă pe Spătaru jucând în nenumărate rânduri la FCSB, doar că fotbalistul a găsit tot felul de pretexte pentru a nu juca. Mai mult, ultimul motiv invocat de internaționalul român U19 este total bizar.

„Dan Spătaru… am zis să-l vedem, să joace. «Stați că vine mama să mă ia, stați că am de luat carnetul, stați că e indigestie». Nici n-am putut să-l văd. Când am zis să-l băgăm, să-l vedem… «Stai că vine mama, trebuie să mă duc până la mama». Te duci la mama sau joci fotbal? El se duce la mama, auzi”, spunea Gigi Becali mai demult, la Fanatik SuperLiga.

Universitatea Craiova l-a semnat și pe Alexandru Iamandache

, jucător aflat în ultimele şase luni de contract cu CS Afumaţi. Dar, lucrurile se complică în ceea ce priveşte mutarea.

Oltenii ar vrea să îl ia pe Iamandache încă din această iarnă, iar FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a făcut o ofertă de 20.000 de euro ca jucătorul să vină încă de acum la Universitatea Craiova.

Într-un interviu acordat pentru publicaţia noastră, Mario Felgueiras a dezvăluit că Iamandache este un jucător pe care oltenii l-ar dori încă din această iarnă:

„Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026, aşa cum am anunţat oficial. Dar vrem să îl transferăm încă de acum. Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță”, a spus Felguairas pentru publicaţia noastră.

Toate sumele: 20.000 de euro pentru transfer plus încă 30.000 dacă oltenii câştigă titlul!

Din informaţiile noastre, jucătorul vrea să ajungă la Universitatea Craiova, doar că CS Afumaţi consideră că oferta de 20.000 de euro este insuficientă, chiar şi pentru un jucător care peste şase luni pleacă liber de contract.

Mai mult, Mihai Rotaru a oferit şi bonusuri pentru cei de la CS Afumaţi, iar suma poate să ajungă la 50.000 de euro, dacă Universitatea Craiova câştigă titlul în vară.

Dar, oficialii celor de la CS Afumaţi sunt de neînduplecat şi în acest moment există riscul ca fotbalistul să fie tras pe linie moartă pentru a doua parte a sezonului având în vedere că a semnat din vară cu Universitatea Craiova.