Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul

Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 17:49
Răzvan Oaidă a rămas fără echipă. Mijlocașul a pierdut procesul cu Universitatea Cluj, clubul pentru care a evoluat în sezonul precedent. Fostul jucător de la FCSB a plecat cu scandal din curtea „șepcilor roșii”.

Răzvan Oaidă, out oficial de la U Cluj!

Încă din luna aprilie s-a vorbit despre finalul aventurii lui Răzvan Oaidă pe Cluj Arena. Mijlocașul a prins puține jocuri în sezonul precedent pentru „șepcile roșii”, iar conducerea clubului a decis să nu îi propună o prelungire a contractului.

Totuși, s-a ajuns la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF. Fotbalistul a acționat împotriva clubului, dar nu a avut succes, iar LPF a anunțat, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial, decizia.

„OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite excepția lipsei de obiect a pretențiilor reclamantului, invocată de pârât, ca întemeiată. Respinge capătul de cerere având ca obiect pretenții din cererea inițială ca rămasă fără obiect.

Respinge excepția lipsei calității procesuale active a jucătorului cu privire la capătul de cerere privind sancționarea clubului, ca neîntemeiată. Respinge cererea completatoare formulată de reclamant, ca neîntemeiată. Respinge cererea reconvențională formulată de club, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile”, se arată în comunicatul emis de LPF.

Răzvan Oaidă și-a început cariera la Atletico Arad, iar în 2014 ajungea în Anglia, la juniorii celor de la Wolves. Ulterior, avea să semneze cu Brescia, în Italia. A revenit în țară, la FC Botoșani, acolo unde a avut evoluții bune, iar Gigi Becali, patronul de la FCSB, plătea 950 de mii de euro în schimbul său. Nu a rezistat mult în tricoul roș-albaștrilor și a plecat liber de contract la Rapid. Nici în Giulești nu a avut parte de o experiență prea plăcută și a fost cedat la U Cluj.

