Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova: „Mai tehnic decât Radu Drăgușin”

Tudor Suciu, fundaș central în vârstă de doar 18 ani, fost junior la FCSB, a semnat cu Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de către clubul de care el aparține în prezent, Sănătatea Cluj, din Liga 3. „Virușii verzi” au informat că l-au împrumutat pe tânărul jucător la gruparea din Bănie până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv din partea oltenilor în vara acestui an.

Cel mai probabil, în această perioadă urmează ca el să evolueze la formația secundă a celor de la Universitatea Craiova, iar în funcție de prestațiile sale oficialii clubului alb-albastru să decidă dacă poate deveni ulterior o soluție pe termen mediu și lung și pentru echipa mare.

După cum s-a notat anterior, Tudor Suciu a fost junior la FCSB, iar apoi a plecat în Italia, unde a evoluat pentru Sassuolo la nivel de U17 și U18. A urmat pentru el revenirea în România, la Sănătatea Cluj, din postura de jucător liber de contract, moment produs în luna octombrie a anului trecut. Acum deci a fost împrumutat la Universitatea Craiova până la finalul sezonului în curs, după cum „virușii verzi” au informat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului:

„Sănătatea Cluj transferă la Universitatea Craiova! Tudor Suciu a fost împrumutat la clubul craiovean până la finalul acestei stagiuni, Universitatea având și opțiune de transfer. Fundașul central este născut în anul 2008 și a venit la Sănătatea Cluj de la clubul italian Sassuolo. Mult succes, Tudor!”.

Tudor Suciu a fost comparat cu Radu Drăgușin

Pe vremea când fundașul central încă se afla la FCSB, , că la acel moment cei de la Juventus se interesau de serviciile lui Suciu. De asemenea, cu aceeași ocazie, agentul FIFA a făcut și o comparație între cei doi fotbaliști:

„Nu am lucrat cu Gigi Becali. Dar s-ar putea să ne ciocnim în curând. Am un copil foarte bun la el şi se apropie de 16 ani. Iar eu la 16 ani pot să îl iau la grilă (n.r. grila de formare). E vorba de Tudor Suciu.

Îl vor multe echipe, inclusiv Juventus. El joacă fundaş central, exact ca Radu. Este de picior stâng. Este mai tehnic decât Radu, dar îi lipseşte răutatea lui Radu. El e ardelean, dar creşte”.