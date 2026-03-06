Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”

Mihaiță Pleșan anunță revoluția la FCSB după ratarea play-off-ului. Cum vede fostul mijlocaș reconstrucția campioanei. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
06.03.2026 | 12:31
Fostul jucător de la FCSB știe cauzele pentru care campioana nu a ajuns în play-off. Foto: Colaj Fanatik
FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off-ul SuperLigii, iar această situație marchează cea mai proastă clasarea a echipei din momentul venirii lui Gigi Becali. Mihăiță Pleșan știe cauzele pentru care campioana a ajuns în această situație.

Mihăiță Pleșan anunţă revoluţia la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihăiță Pleșan a transmis că ratarea play-off-ului de către FCSB s-a produs din cauza uzurii jucătorilor. Fostul mijlocaș e de părere că Gigi Becali trebuie să reîmprospăteze mai multe posturi din echipă.

„E o surpriză pentru toată lumea faptul că FCSB nu este în play-off. Totuși, dacă vă uitați la declarațiile mele, eu am spus că așa va fi de două luni. Am spus atunci că nu cred că FCSB va intra în play-off.

După un meci cu FCSB de acum doi sau trei ani am spus că există niște cicluri. Eu cred că după un ciclu de patru ani lucrurile trebuie schimbate. Ei cred că au atins demult acest ciclu, cam de un an.

Sunt niște jucători care au deja o uzură, au o vârstă și trebuie schimbați. Trebuie reconfigurat lotul, categoric! Sunt niște jucători care au fost valoroși, dar în momentul acesta nu mai sunt ok”, a declarat Mihăiță Pleșan.

Cum se poziționează Pleșan în războiul FCSB – CSA Steaua

Întrebat despre conflictul dintre FCSB și CSA Steaua, Mihăiță Pleșan a mărturisit că, după părerea sa, ambele echipe se numesc Steaua până la momentul unei decizii definitive. Totodată, impresarul a ținut să amintească faptul că el a jucat la Steaua, iar în acea perioadă Gigi Becali era patron.

„Eu am jucat la Steaua, de asta nu îi spun FCSB. Așa este obișnuința. Tot Steaua e și echipa din Liga 2. Eu nu mă pricep la astea. Eu mă pricep la fotbal și la transferuri. Mă pricep și la contracte, nu la acte administrative.

Eu jucam în Ghencea la Steaua. Pentru mine ambele se numesc Steaua, nu vreau să intru în polemici. Când se vor termina toate procesele, atunci vom știi. Când jucam la Steaua, patron era tot Gigi Becali”, a mai spus Mihăiță Pleșan.

Pleșan poate aduce jucători la FCSB

În încheiere, Mihăiță Pleșan, care este în prezent impresar, a transmis că e deschis oricărei colaborări cu formațiile din SuperLiga, inclusiv FCSB, în ceea ce privește transferul de jucători.

„Pot să ajut pe oricine din SuperLiga cu jucători. Eu dau jucători la majoritatea echipelor din România. Prima opțiune este Craiova, dau jucătorii în care cred foarte mult. Am dat și în această iarnă, am adus și oferte pentru jucători.

Lucrez și cu Dinamo, Rapid, oricine! Eu le propun, dacă le place jucătorul, putem colabora. Sunt mulți jucători, am propus un fotbalist care a fost acum cumpărat de Steaua Roșie Belgrad cu 2,7 milioane de euro”, a conchis Mihăiță Pleșan.

Mihăiță Pleșan știe cauzele pentru care FCSB a ratat play-off-ul

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
