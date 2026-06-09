Sport

Fostul jucător de la FCSB, dat dispărut de colegii săi: „Nu mai știe nimeni nimic”

Un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut de colegii săi de generație. Fundașul ar fi trebuit să participe la meciul de 20 de ani al UEFAntasticilor.
Iulian Stoica
09.06.2026 | 20:46
Fostul jucator de la FCSB dat disparut de colegii sai Nu mai stie nimeni nimic
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Fostul jucător de la FCSB, dat dispărut de colegii săi. Foto: sportpictures
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Eugen Baciu (46 de ani) este unul din jucătorii ce nu au putut participa la meciul aniversar al UEFAntasticilor. Fundașul a fost legitimat la Steaua (n.r. – actual FCSB) în perioada 2004-2011, iar acum colegii săi de generație nu mai știu nimic despre activitatea sa profesională.

Eugen Baciu, dat dispărut de colegii săi

Fostul fundaș central a activat nu mai puțin de 7 ani în Ghencea, acesta fiind foarte apreciat pentru constanța sa. Fiind mai mult un jucător de lot, Baciu a prins meciuri mari cu FCSB, printre care eliminarea Valenciei la penalty-uri, cât și meciul de urâtă amintire cu Middlesbrough, unde a prins 10 minute pe teren.

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Retras din activitate în 2012, Eugen Baciu nu mai este o figură vizibilă pentru fotbalul românesc. Andrei Cristea a recunoscut faptul că nu mai știe nimic despre Baciu, în acesta fiind de negăsit în contextul meciului UEFAntasticilor. Zvonurile răspândite sunt că fostul fundaș central, cel mai probabil, muncește în Anglia.

„Cu Marius Baciu n-am jucat. Cu Eugen Baciu. De el nu mai știe nimeni nimic. Am vrut să-l chemăm acum la meci, la UEFAntastici… Se zvonește că ar fi prin Anglia pe undeva, dar nu știm de el”, a declarat Andrei Cristea despre Eugen Baciu, potrivit Digi Sport.

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Eugen Baciu și Andrei Cristea, în Steaua - Valencia 2-0. Foto: sportpictures
Eugen Baciu și Andrei Cristea, în Steaua – Valencia 2-0. Foto: sportpictures

Cine este Eugen Baciu, fostul jucător de la FCSB dat dispărut

Eugen Baciu a făcut primii pași în fotbal la CSM Roman, ca ulterior să treacă la FCM Bacău. Fostul primar și patron al băcăoanilor, Dumitru Secheleriu, l-a vândut pe fundaș la Steaua (n.r. – actual FCSB) în 2004, Gigi Becali plătind o sumă importantă, de aproximativ 800.000 de euro, în schimbul fotbalistului.

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În cei 7 ani în care a activat în Ghencea, Eugen Baciu a adunat 115 meciuri în tricoul echipei ce se numea la acel moment Steaua și a marcat un gol. Totodată, acesta a cucerit două titluri de campion în România, în sezoanele 2004/2005 și 2005/2006, cât și o Cupă în 2006/2007. La nivel internațional, Baciu a adunat o selecție pentru echipa națională.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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