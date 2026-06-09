Fostul jucător de la FCSB, dat dispărut de colegii săi: „Nu mai știe nimeni nimic”

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Eugen Baciu (46 de ani) este unul din jucătorii ce nu au putut participa la . Fundașul a fost legitimat la Steaua (n.r. – actual FCSB) în perioada 2004-2011, iar acum colegii săi de generație nu mai știu nimic despre activitatea sa profesională.

Eugen Baciu, dat dispărut de colegii săi

Fostul fundaș central a activat nu mai puțin de 7 ani în Ghencea, acesta fiind foarte apreciat pentru constanța sa. Fiind mai mult un jucător de lot, Baciu a prins meciuri mari cu FCSB, printre care eliminarea Valenciei la penalty-uri, cât și meciul de urâtă amintire cu Middlesbrough, unde a prins 10 minute pe teren.

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Retras din activitate în 2012, Eugen Baciu nu mai este o figură vizibilă pentru fotbalul românesc. Andrei Cristea a recunoscut faptul că nu mai știe nimic despre Baciu, în acesta fiind de negăsit în . Zvonurile răspândite sunt că fostul fundaș central, cel mai probabil, muncește în Anglia.

„Cu Marius Baciu n-am jucat. Cu Eugen Baciu. De el nu mai știe nimeni nimic. Am vrut să-l chemăm acum la meci, la UEFAntastici… Se zvonește că ar fi prin Anglia pe undeva, dar nu știm de el”, a declarat Andrei Cristea despre Eugen Baciu, potrivit .

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Cine este Eugen Baciu, fostul jucător de la FCSB dat dispărut

Eugen Baciu a făcut primii pași în fotbal la CSM Roman, ca ulterior să treacă la FCM Bacău. Fostul primar și patron al băcăoanilor, Dumitru Secheleriu, l-a vândut pe fundaș la Steaua (n.r. – actual FCSB) în 2004, Gigi Becali plătind o sumă importantă, de aproximativ 800.000 de euro, în schimbul fotbalistului.

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În cei 7 ani în care a activat în Ghencea, Eugen Baciu a adunat 115 meciuri în tricoul echipei ce se numea la acel moment Steaua și a marcat un gol. Totodată, acesta a cucerit două titluri de campion în România, în sezoanele 2004/2005 și 2005/2006, cât și o Cupă în 2006/2007. La nivel internațional, Baciu a adunat o selecție pentru echipa națională.