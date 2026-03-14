Fostul jucător de la FCSB, debut perfect la noua sa echipă! Cum a marcat la primul său meci. Video

Alexandru Tudorie a făcut un sezon 2025 de excepție în campionatul Chinei, pentru formația Wuhan Three Towns. Atacantul român a înscris 10 goluri în campionat în 26 de partide, însă a fost lăsat să plece liber de contract și a semnat cu Guangdong GZ-Power, formație din al doilea eșalon valoric al Chinei. Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova a înscris un gol chiar la debut.

Alexandru Tudorie este pe val în China. Cum a înscris fostul atacant de la FCSB și U Craiova

Alexandru Tudorie, ajuns la 29 de ani, a fost întotdeauna un atacant interesant în SuperLiga României, însă el nu a reușit să demonstreze niciodată la echipele mari. Deși a trecut atât prin curtea lui Gigi Becali, cât și prin cea a lui Mihai Rotaru, vârful nu a reușit să se impună. Cu toate acestea, pentru echipele de mijlocul clasamentului a dat întotdeauna randament.

El a făcut sezoane bune pentru FC Voluntari (10 goluri / 36 de meciuri), Sepsi OSK (11 goluri / 36 de meciuri) și Petrolul Ploiești ( 8 goluri / 19 meciuri), iar în urma prestației din tricoul prahovenilor a prins ocazia să plece pe bani buni în China. Tudorie a mers în divizia secundă.

Chiar la primul său meci pentru noua echipă, Guangdong GZ-Power, Tudorie a reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj și își continuă astfel forma bună din ultimii ani. Românul a marcat un gol de „număr 9 pur-sânge”. Aflat în careu, Alex Tudorie a făcut o demarcare falsă prin care și-a păcălit adversarul, după care și-a folosit corpul pentru a-și face loc. Și-a ridicat mingea din preluare și a înscris fără probleme în poarta celor de la Ningbo Professional, iar echipa sa a câștigat partida cu scorul de 2-0.

Goal, Alexandru Tudorie — TheFootballZone (@football_t69515)

De ce a ales Alexandru Tudorie să părăsească SuperLiga României și să meargă în China

Deși se afla pe val la Petrolul Ploiești, Tudorie a decis să părăsească campionatul intern după doar o jumătate de sezon, în care reușise să înscrie de 9 ori pentru prahoveni. După ce nu i-a ieșit pe drumul performanței, referindu-ne la experiențele sale eșuate de la FCSB și Craiova, mai ales că nu se mai află la prima tinerețe fotbalistică.

Vârful de atac se apropie de 30 de ani, iar Wuhan Three Towns i-a oferit un salariu de 30.000 de euro pe lună atunci când l-a cumpărat de la Petrolul, pentru suma de 200.000 de euro. Astfel, românul câștiga de patru ori mai mult decât o făcea la Petrolul Ploiești, unde era remunerat cu 8.000 de euro lunar. La acea vreme, el a avut și o ofertă din Libia, însă în cele din urmă a ales să plece în Asia.