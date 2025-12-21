Fostul jucător de la FCSB, dependent de TikTok. A făcut 40.000 de euro din donații, dar era ”zombie”

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la FCSB, Sebastian Chitoșcă (33 de ani), a povestit experiența nefastă pe care a avut-o cu rețelele de socializare. S-a declarat dependent de TikTok, cu toate că a făcut 40.000 de euro din donații.

A făcut o obsesie pentru TikTok. Fostul sportiv de la FCSB a spus totul acum

Sebastian Chitoșcă a evoluat la FCSB în perioada ianuarie 2016 – august 2017. Fostul fotbalist nu a jucat în prea multe meciuri, fiind împrumutat la alte echipe. A decis să se retragă din sport când avea doar 26 de ani, iar ulterior a plecat în Germania.

A trecut prin momente grele, mai ales după ce a participat la Survivor România. La scurtă vreme după terminarea filmărilor , pentru că a descoperit că aceasta nu i-a fost fidelă. A aflat acest aspect chiar pe aeroport, la revenirea acasă.

Mai târziu, a fost atras de social media. A devenit dependent de TikTok, făcând o mare obsesie pentru această rețea care îl ajuta să câștige bani mulți din donații. În primele luni a reușit să adune sume impresionante.

„Eu am avut cont de 300.000 (n.r. – de urmăritori) și l-am șters imediat. Eu am făcut în primele luni de live-uri peste 40.000 de euro din donații pe TikTok, în 2021”, a explicat Sebastian Chitoșcă, pentru .

”Banii veneau, dar nu mai erai om”

„Ajunsesem să stau câte opt ore pe zi în casă. Repet, ți-am mai zis de 100 de ori, pot să n-am ce mânca, nu pot să fac orice pentru bani. Atunci, eu, de fapt, nu stăteam pentru bani. După divorț, acolo mi-am găsit…

Nu mai stăteam așa în casă să mă uit… deprimat. M-a sunat nebunul ăla de Zannidache (n.r. fost coleg cu Chitoșcă la Survivor), că abia venisem amândoi de la Survivor: «Mamă, am făcut 40 de milioane (n.r. 4.000 de lei) în 20 de minute, hai pe ele, ce mai stai!?».

Am stat și eu două ore, am făcut vreo 6.000 și ceva de lei, în condițiile în care 75% lua TikTok-ul. Și după mă trezeam la opt dimineața și stăteam până la opt seara, nu mai ieșeam din casă, eram zombie!

Banii veneau, dar nu mai erai om. L-am șters după vreo patru luni”, a completat fostul jucător de la FCSB, mai arată sursa citată anterior. Sebastian Chitoșcă a câștigat 60.000 de euro pentru cele 6 luni petrecute la Survivor România.

În altă ordine de idei, a mărturisit că după retragerea din activitate și-a încercat norocul la pariuri sportive. A cheltuit suma de aproximativ 5.000 de euro prin intermediul fratelui său. La un moment dat, vedeta a câștigat suma de 330.000 de euro.

Sebastian Chitoșcă a renunțat la cariera sportivă în 2019, în perioada în care juca pentru U Cluj. De-a lungul timpului a evoluat la mai multe echipe, printre care se numără Ceahlăul, CSM Roman, FC Voluntari, FC Brașov și FC Botoșani.

În palmaresul său se găsesc evoluții în 144 de meciuri. A înscris 9 goluri și a dat 8 pase decisive. De asemenea, fostul sportiv de la FCSB a fost component al naționalei U19, pentru care a jucat în două partide.