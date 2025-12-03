Fostul jucător de la FCSB, dezvăluiri tari despre Tavi Popescu: „Prea mult tupeu! Nu e de ajuns să ai doar talent”

ADVERTISEMENT

îl face, asta după ce ultimii doi ani a câștigat campionatul în România, este și o consecință a evoluțiilor neconvingătoare pe care unii din jucătorii importanți le-au avut.

Critici pentru Octavian Popescu din partea fostului jucător de la FCSB

Unul dintre fotbaliștii care nu au fost la nivelul așteptat a fost Octavian Popescu, iar regresul său a fost remarcat și de Gabi Enache. Acesta din urmă a jucat și el la FCSB și vorbește din această perspectivă, a omului care a fost în curtea trupei bucureștene. Enache se arată surprins de faptul că Popescu nu s-a transferat în străinătate, asta după ce când l-a avut ca adversar a simțit calitățile acestuia.

„Da, talent foarte mare. Țin minte în perioada cu pandemia, la antrenamente, el juca în flancul stâng și eu fundaș dreapta și ne întâlneam mereu. Eu, având experiența necesară, mai și loveam din greșeală, să spun așa. Și mereu ne ciondăneam. Mi-a dat dovadă de prea mult tupeu și de acolo denotă foarte multe lucruri. Calitățile lui de fotbalist sunt incredibile, dar trebuie să fii și…

Niciodată nu mă gândeam că după cinci ani va mai fi la FCSB, mă gândeam că o să facă pasul prin calitățile lui de fotbalist. Doar că a stagnat foarte mult. Dacă tu nu investești în tine pe partea de mentalitate, să faci anumite sacrificii când trebuie… Nu e de-ajuns să ai doar talent. Niciodată! Primele lucruri pe care le consider cele mai importante sunt munca și sacrificiul”, a spus Gabi Enache pentru .

Octavian Popescu, pariul pe care FCSB l-a pierdut până acum

Octavian Popescu apărea în echipa FCSB-ului în momentul în care echipa era lovită de COVID, iar variantele erau limitate. Asta se întâmpla în 2020, iar primii doi ani ai săi la trupa bucureșteană au fost de-a dreptul excelenți. Fanii grupării roș-albastre își aduc aminte de golul pe care acesta l-a dat în Ștefan cel Mare, în minutul 2, cu un șut de la distanță, la o victorie categorică, 3-0.

În acest sezon, Popescu nu s-a lipit la gol și pare că este departe de a fi jucătorul din startul perioadei sale la FCSB. În 19 meciuri, acesta are doar două pase de gol și a fost criticat de patronul FCSB, . Omul de afaceri a spus public că și-a pierdut încrederea în jucătorul său și din această cauză nu-l folosește mai des în meciurile pe care echipa le joacă.

Gabi Enache s-a retras din activitate de 2 ani

Ajuns la 35 de ani, Gabriel Enache, jucător crescut de CS Mioveni, a agățat ghetele-n cui acum doi ani. De-a lungul carierei, cele mai bune perioade le-a avut la Astra Giurgiu și FCSB, însă a mai fost legitimat la alte două formații importante, în Rusia, la Rubin Kazan, și în Serbia, la Partizan Belgrad.

Ultima sa aventură în carieră a fost la FCU Craiova 1948, de unde a plecat cu scandal, după ce s-a certat cu Adrian Mititelu și acela a fost momentul în care a renunțat la fotbal. Acesta a prins și 5 selecții pentru echipa națională a României și a rămas în memoria colectivă a microbiștilor pentru polivalența sa, cât și pentru viteza excelentă, care i-a permis să fie un jucător bun și ofensiv, și defensiv.