Fostul jucător de la FCSB l-a oprit pe Gigi Becali pe stradă! După ce patronul l-a recunoscut, a urmat un dialog fabulos: „Toată viața o să te țin minte”

Gigi Becali s-a întâlnit cu fostul său jucător, întâmplător, și nu l-a recunoscut pe acesta, însă și-a adus aminte instant de greșeala făcută într-un meci crucial.
Mihai Alecu
06.01.2026 | 20:25
Omul de afaceri a povestit cum s-a întâlnit cu fostul jucător de la FCSB, Lukasz Szukala, pe care nu l-a recunoscut. Becali spune că nu uită cum fostul fundaș a făcut o greșeală crucială, care a costat echipa într-un meci decisiv.

Gigi Becali nu l-a recunoscut pe Lukasz Szukala

Gigi Becali spune că nu a uitat cum Lukasz Szukala, fostul jucător de la FCSB, a greșit în meciul decisiv cu Ludogorets, din play-off-ul de calificare în Champions League, pierdut de trupa roș-albastră într-un mod dramatic.

”M-am întâlnit cu Szukala. Era cu copilul în mașină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu l-am văzut niciodată așa. L-am văzut doar la televizor. Eram la pușcarie atunci. Și el zice: ‘Eu sunt Szukala!’.

I-am zis: ‘băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo? Când a dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lui ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Meciul care l-a făcut pe Gigi Becali să piardă 20 de milioane de euro

Becali l-a comparat pe Szukala cu noul jucător de la FCSB, Andre Duarte, asta după ce a recunoscut că meciul cu Ludogorets a rămas unul de tristă amintire.

„Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie.

Când am zis de Duarte, de ce am zis de Szukala? Pentru că sunt jucători asemănători. E posibil să fie mai tehnic Duarte. Szukala lovea foarte bine balonul cu mingea, dar era cam împiedicat, așa. De la Bistrița mi-a plăcut Szukala și l-am adus”, a mai spus Gigi Becali.

Szukala, fundașul de fier care a ajuns în naționala Poloniei din SuperLiga

Lukasz Szukala s-a căsătorit cu Raluca Hogyes și locuiește în România, asta după ce în 2019 s-a retras. El a evoluat în SuperLiga pentru Gloria Bistrița, după care a fost pe la Universitatea Cluj și Petrolul, acolo unde s-a făcut remarcat și în cele din urmă a ajuns la FCSB, în 2012.

Alături de echipa condusă atunci de Laurențiu Reghecampf, după care de Gâlcă, a reușit să câștige nu mai puțin de 6 trofee. Evoluțiile foarte bune ale fotbalistului l-au propulsat chiar și în naționala Poloniei, acolo unde a strâns 17 selecții.

