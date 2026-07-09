Fostul jucător de la FCSB, lângă Gianni Infantino la Franţa – Maroc 2-0. Foto

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Meciul dintre Franța și Maroc s-a soldat cu victoria „les bleus” cu scorul de 2-0, iar „cocoșii galici” s-au calificat în semifinalele competiției, acolo unde vor da peste câștigătoarea din meciul Spania – Belgia. ca la multe alte meciuri de la această ediție, iar chiar din fața sa urmărea meciul un fost fotbalist de la FCSB.

Fostul jucător al lui FCSB a stat lângă Gianni Infantino la Franța – Maroc 2-0

Houssine Kharja (43 de ani) a fost fotbalistul lui FCSB pentru o scurtă perioadă, echipă de la care s-a și retras. Fotbalistul cu dublă cetățenie, franceză și marocană, a venit ca o vedetă la București, însă nu a confirmat pentru roș-albaștri.

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Cu zeci de meciuri în Serie A pentru echipe precum Inter Milano sau Fiorentina, dar și cu 79 de selecții la naționala Marocului, Houssine Kharja se poate regăsi cu ușurință pe lista celor mai mari nume care au ajuns vreodată în Liga 1.

Kharja nu a putut lipsi de la meciul dintre țara în care s-a născut și cea pe care a reprezentat-o la nivel internațional și pentru care a marcat 13 goluri. El a fost zărit la doar câțiva metri de președintele FIFA, Gianni Infantino.

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De ce a eșuat Kharja la FCSB! A suferit o accidentare gravă, ce i-a pus capăt carierei

Transferul lui Houssine Kharja la FCSB a fost văzut ca o adevărată bombă, ținând cont de CV-ul impresionant al internaționalului marocan. Deși avea 34 de ani, Kharja era un fotbalist cu o mare experiență în fotbalul italian, la echipe puternice din Serie A.

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De-a lungul carierei, el a evoluat pentru Inter Milano, Fiorentina, Genoa și AS Roma. Cu un sezon înainte de a ajunge în România ca jucător liber de contract, el a jucat în Ligue 2, pentru FC Sochaux, însă părea că încă mai poate livra la nivelul primei divizii din România. El a ajuns la FCSB pe 18 septembrie 2015, însă, din păcate, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior într-un meci cu Pandurii Târgu Jiu, iar această accidentare i-a pus capăt carierei. În tricoul lui FCSB, Kharja a bifat doar 11 apariții și a dat două pase decisive.

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