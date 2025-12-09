Fostul jucător de la FCSB și Rapid îl pregătește mental pe Armstrong să destabilizeze adversarul în derby-uri. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Prezența lui Danny Armstrong pe teren în Derby de România a fost pusă sub semnul întrebării. Extrema dreaptă s-a refăcut însă miraculos și a fost titular cu FCSB. A avut o prestație foarte bună, iar apărătorii roș-albaștrilor, în special Risto Radunovic, au avut mult de lucru cu bătăiosul scoțian. Interesant este, totuși, faptul că Dinamo are în cadrul clubului un fost fotbalist de la FCSB și Rapid, care îi pregătește mental, printre altele, pe elevii lui Zeljko Kopic să destabilizeze adversarul.

Cu cine discută individual jucătorii lui Dinamo înainte de derby-uri

Wilfred Moke, fost fotbalist la Rapid și FCSB, se dorește a fi un mental coach în sfaff-ul lui Dinamo. Poartă, deja, discuții individuale cu jucătorii. Deci răutatea pozitivă arătată de nu trebuie să surprindă.

ADVERTISEMENT

“Armstrong e un fotbalist cu experiență. Mă bucur că a rezistat pentru că venea după o accidentare, era cu semnul întrebării dacă va putea să joace 30, 45, 60 de minute. Dar a rezistat foarte bine. Discuțiile individuale ale lui Moke cu fiecare jucător se axează pe ceea ce poate să scoată mai bine de la ei. Discuțiile lui personale cu Armstrong nu le știu. Și nu știu dacă Armstrong se pregătește special pentru tipul ăsta de interacțiune în teren”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este, de fapt, Wilfred Moke

În continuare, i-a făcut și o scurtă caracterizare lui Wilfred Moke. A dezvăluit, totodată, ce așteptări are de la acesta. Până în prezent, președintele lui Dinamo este mulțumit de aportul fostului fotbalist în cadrul echipei.

ADVERTISEMENT

“Mă gândeam la Moke, el nu e un mental coach veritabil. Pe de altă parte, vine din zona fotbalistului care a reușit prin propriile lui forțe să ajungă să câștige ceva fiind plecat băiat sărac și fără posibilități. A ajuns, totuși, să câștige o Cupă, după care s-a transformat într-un ajutor pentru jucători, cu metodele lui. El de abia acum învață și încercăm să-l ghidăm pe niște paliere profesionale.

ADVERTISEMENT

El are atuul foarte mare că, venind din lumea lor, vorbește șase limbi. Cu fiecare dintre ei, vorbește pe limba lui. Ceea ce îi dă capacitatea de a se apropia mult mai ușor de fotbaliști. Pentru că din experiența de anul trecut când am avut un mental coach profi, dar care vorbea doar română și engleză, și nici nu venea din fotbal, deschiderea fotbaliștilor de a discuta detalii intime cu el era mai redusă. Și încerc să găsesc varianta cea mai bună ca un mental coach să poată să pătrundă la jucători și, realmente, să-i ajute”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Ce planuri are Dinamo cu Wilfred Moke

Wilfred Moke este o piesă de bază în angrenajul echipei. Dinamo deja l-a trimis la anumite cursuri unde să se perfecționeze în meseria de mental coach.

ADVERTISEMENT

“Deocamdată l-am trimis la niște cursuri și încercăm pe el să-l formăm. El este la un fel de tranziție între fost fotbalist cu experiență și o persoană care trece prin niște cursuri pentru a învăța și a înțelege metode. E o piesă importantă în angrenajul pe care noi încercăm să-l facem. Rolul meu cel mai important este ca ecosistemul de acolo din staff-ul tehnic să fie compatibil și să fie foarte, foarte unit”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

În România, Wilfred Moke a evoluat prima dată la Rapid, în sezonul 2015-2016. Ulterior, a trecut la FC Voluntari, pentru ca mai apoi să ajungă și la FCSB.