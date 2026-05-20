Fostul jucător de la Rapid, declarații incredibile despre România „O țară groaznică, toți sunt țigani”

ADVERTISEMENT

Luciano Vella (45 de ani) este un fost fundaș dreapta argentinian, care la un moment dat în cariera sa a jucat, pentru o perioadă foarte scurtă ce e drept, și la Rapid. El a ajuns la clubul din Giulești în vara anului 2008 din Spania, de la Cadiz, în perioada în care la echipă își dorea să investească omul de afaceri iordanian Fathi Taher, decedat în 2021.

Luciano Vella, fost jucător la Rapid în era Fathi Taher, s-a plâns de ce a trăit atunci în România

Acesta din urmă a intrat însă destul de repede într-un conflict cu , finanțatorul de la acel moment al clubului, astfel încât relația dintre cei doi s-a rupt brusc, chestiune care a produs imediat efecte extrem de toxice pentru jucători. Concret, după ce au fost aduși mulți fotbaliști străini pe sume importante, dar și cu salarii mai mult decât semnificative, oficialii clubului nu au mai putut să își îndeplinească obligațiile contractuale, astfel încât mulți dintre jucători au depus în foarte scurt timp memorii pentru a deveni liberi de contract.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-a întâmplat și cu Vella, cel care acum și-a adus aminte de acea perioadă nefastă din cariera sa și cu această ocazie a lansat câteva atacuri extrem de dure atât , cât și față de România per total și capitala București în particular. „România e o țară complicată. Sunt toți țigani, toți țigani, șmecheri. Iranianul (n.r. Fathi Taher, iordanian de origine palestiniană) a adus jucători de peste tot. În afară de mine, erau din Nigeria, Bosnia… Jucători de națională.

Sincer, aveam o superechipă. Spunea: «Vella costă un milion», dar îi cereau un milion și jumătate. Așa făcuse cu toți jucătorii. Făcuse 14 transferuri și președintele român (n.r. George Copos) îi furase vreo 8-9 milioane de dolari. Iranianul s-a enervat și a plecat. Și n-a mai plătit pe nimeni. N-am mai primit salariile. Atunci am trimis scrisoare la FIFA și am devenit liber de contract.

ADVERTISEMENT

România era groaznică. Bucureștiul, evident, fiind capitală, era mai OK, dar când mergeam prin împrejurimi era teribil. România era foarte urâtă, groaznică! Era în dezvoltare, nu mint. Cred că acum Bucureștiul e mult mai frumos decât atunci când am fost eu acolo. Și, na, nu ne mai plăteau, a trebuit să plec. Țin minte că după primele meciuri am zis: «Ce urât e Bucureștiul, dar pentru banii ăștia trăiesc aici». Când era iranianul, era perfect. Semnasem pe trei ani și ziceam: «Rezist trei ani aici și mă îmbogățesc». Dar după trei-patru luni iranianul a plecat și n-am mai primit nimic”, a spus Luciano Vella la un podcast din țara sa natală, Argentina.

ADVERTISEMENT

Ce i-a plăcut totuși lui Luciano Vella în România

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, fostul fotbalist a punctat totuși și că a fost atras într-o măsură destul de mare de viața de noapte din capitala României: „Nu vorbeam română, nu înțelegeam nimic. Vorbeam foarte prost engleza. Română deloc. Dar dacă știai engleză, te descurcai bine. Și româncele erau toate bune. Eram fotbalist acolo, trebuia să am și eu ceva succes, nu?

ADVERTISEMENT

Odată, am ieșit în oraș cu un nigerian cu care stăteam în cantonament. N-am schimbat niciodată o vorbă cu el și nu știu cum ne-am înțeles să ieșim. Am mers în club și simțeam că ne înțelegem bine. N-a fost prea multă conversație în seara aia, mai mult dans. Nici acum nu știu ce făceam eu acolo”.