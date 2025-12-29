Fostul jucător de la Real Madrid l-a „desființat” pe Vinicius! „Nu ar fi rezistat nici două săptămâni în vestiar în perioada în care jucam eu”

ADVERTISEMENT

Hipolito „Poli” Rincon (68 de ani), fost jucător la Real Madrid, l-a criticat dur pe Vinicius Junior pentru atitudinea arătată pe gazon în ultimul an de zile. Fostul atacant spaniol a afirmat că brazilianului „i se permite orice” la Real Madrid, situație care are un impact negativ asupra clubului.

Fostul jucător de la Real Madrid l-a atacat pe Vinicius

„Poli” Rincon l-a atacat pe Vinicius, declarând că acesta „nu ar fi rezistat nici două săptămâni” la Real Madrid în perioada în care ibericul evolua pentru gruparea din capitala Spaniei (1979-1981). „Nu îmi place deloc atitudinea lui Vinicius. Nu ar fi rezistat nici două săptămâni în vestiar în perioada în care jucam eu la Real Madrid.

Gesturi precum ale sale nu erau permise înainte, deoarece liderii se impuneau. Exista o ierarhie, jucătorii erau crescuți pentru a fi adevărați ‘madridista’ și stema era respectată. Don Santiago Bernabeu a impus un regulament intern care era respectat în totalitate. După evenimentele de la Balonul de Aur (n.r. în 2024, brazilianul a terminat pe locul 2, în urma lui Rodri), lui Vinicius i se permite orice și nu îmi place absolut deloc.

Clubul Real Madrid a fost tot timpul mai mare decât orice jucător, iar cu Vinicius, acest principiu s-a pierdut. Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Raul… toți au plecat de aici, iar clubul a rămas întotdeauna pe primul plan. Vinicius a devenit o problemă și nu înțeleg insistența lui Florentino de a-i prelungi contractul”, a spus Rincon într-un interviu oferit pentru . .

Ce a declarat fostul jucător al Realului despre Xabi Alonso și Mbappe

Fostul atacant spaniol a analizat și situația dificilă în care se află antrenorul . „Xabi nu are nicio șansă. La Real Madrid, puterea este în mâinile lui Florentino. Ar fi trebuit să îl susțină pe Xabi. Când stai la o masă de poker și nu știi cine e fraierul dintre cei zece jucători, îți dai seama că e vorba despre tine.

Când intri într-un vestiar și jucătorii simt miros de sânge… Jucătorii sunt conștienți de faptul că Florentino i-a oferit puterea lui Vinicius, nu lui Xabi”, a afirmat Hipolito Rincon, care a vorbit și despre vedeta Realului, Kylian Mbappe: „E fenomenal, dar încă nu are carisma necesară pentru a conduce un astfel de vestiar”.

Cine este „Poli” Rincon

Născut la Madrid, Hipolito „Poli” Rincon a petrecut 11 ani în academia clubului Real înainte de a debuta la nivel de seniori în 1976, la Diter Zafra, unde a fost împrumutat de „Los Blancos”. După alte două împrumuturi, la Recreativo și Real Valladolid, a revenit la Real Madrid în 1979, evoluând în 16 partide pe parcursul a două sezoane.

În 1981, Rincon s-a transferat la Betis, unde avea să marcheze 78 de goluri în 223 de partide de campionat înainte de a se retrage în 1989, la vârsta de 32 de ani. În perioada 1983-1986, atacantul a strâns 22 de selecții la naționala Spaniei, pentru care a marcat de 10 ori. A făcut parte din lotul pentru Cupa Mondială din 1986, însă nu a jucat deloc la turneul final din Mexic.