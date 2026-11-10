Sport

Fostul jucător de la U Craiova a scris istorie în străinătate!

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.11.2026 | 21:29
Fostul jucator de la U Craiova a scris istorie in strainatate
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Fostul jucător de la U Craiova a scris istorie în străinătate. Foto: X
Fostul jucător de la U Craiova este pe val în campionatul din străinătate! Ce performanță unică în istorie tocmai a reușit
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Mihai Căpățînă (30 de ani), fostul jucător de la U Craiova, a reușit o performanță istorică în fotbalul din Kazahstan, alături de actuala sa echipă, Ordabasy. După ce recent a cucerit titlul de campion în această țară împreună cu această formație, acum mijlocașul central și-a trecut în palmares și Cupa Kazahstanului.

Mihai Căpățînă, fostul jucător de la U Craiova, event istoric în Kazahstan, alături de Ordabasy

Așadar, Ordabasy a reușit să facă eventul în acest sezon, fiind vorba despre prima astfel de performanță din istoria clubului. În plus, acum echipa lui Mihai Căpățînă a devenit doar a șasea din această țară care într-un sezon competițional reușește să bifeze dubla pe plan intern, după Kairat Almaty, viitoarea adversară a Craiovei din grupa de Conference League, în 1992, Elimai în 1995, Zhenis în 2001, Aktobe în 2008 și Astana în 2016.

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Mihai Căpățînă a plecat de la Universitatea Craiova la Ordabasy în vara anului 2025, iar la acel moment mutarea a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Anterior experienței din Bănie, mijlocașul mai jucase în prima ligă din România și pentru FC Voluntari. El a fost crescut de Sporting Pitești, iar de acolo a ajuns la FC Olt Slatina.

În afară de eventul cucerit acum alăuri de Ordabasy în Kazahstan, Căpățînă se mai poate lăuda în materie de trofee și cu două Cupe ale României, cu FC Voluntari în 2017 și cu Universitatea Craiova în 2021, precum și cu o Supercupă a României, câștigată împreună cu gruparea ilfoveană tot în 2017. În prezent, jucătorul de la Ordabasy este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la suma de 600.000 de euro.

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Mihai Căpățînă, interviu în exclusivitate pentru Fanatik

Mihai Căpățînă nu a ajuns încă la naționala mare a României, dar a apucat să joace la un moment dat pentru echipa U21. Recent, după ce a câștigat titlul de campion în Kazahstan, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Cu acea ocazie, printre altele, a vorbit și despre ce ar trebui să facă Universitatea Craiova pentru a obține un rezultat bun în duelul contra celor de la Kairat Almaty din Conference League.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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