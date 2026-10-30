Sport

Fostul jucător de la U Craiova, primul său gol în Spania!

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.10.2026 | 05:45
Fostul jucator de la U Craiova primul sau gol in Spania
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Alexandru Ișfan, primul său gol în Spania. Foto: Profimedia
Fostul jucător de la U Craiova a marcat primul său gol de la transferul în Spania, la doar 11 minute de la intrarea pe teren, dar nu a fost cu noroc pentru echipa sa
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Alexandru Ișfan (26 de ani), fostul jucător de la U Craiova, printre altele, joacă de ceva timp în liga a doua din Spania, la Real Oviedo, iar joi seară a reușit să marcheze primul său gol pentru această echipă, într-o fază incipientă din Cupa Regelui. Mai exact, gruparea din Oviedo a jucat în deplasare cu Numancia.

Alexandru Ișfan, fostul jucător de la U Craiova, a marcat primul său gol în Spania

După 90 și 120 de minute scorul a fost egal, 3-3. Iar la loviturile de departajare câștig de cauză au avut gazdele de la Numancia, scor 4-2. Ișfan a început această partidă pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 63, în locul lui Menendez. La scurt timp, mai exact după 11 minute, în minutul 74 deci, atacantul român a reușit să înscrie pentru 1-2 din perspectiva echipei sale.

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În prelungiri, în minutul 115, Alexandru Ișfan a primit un cartonaș galben, iar la „loteria” loviturilor de departajare nu a apucat să execute. Real Oviedo a ratat două lovituri, prin Saenz și Reina, în vreme ce cei de la Numancia și-au transformat toate execuțiile și astfel s-au impus în cele din urmă în acest meci și, bineînțeles, și-au adjudecat calificarea în faza următoare din Cupa Regelui.

Echipa lui Ișfan, Real Oviedo, a fost însă eliminată din Cupa Regelui la loviturile de departajare

Înainte de acest gol, Ișfan mai semnase doar o pasă decisivă în campionat, în șase apariții bifate de el în tricoul lui Real Oviedo, în condițiile în care s-a confruntat recent și cu anumite probleme medicale. De-a lungul carierei sale de până acum, el a mai jucat pentru CS Mioveni, Unirea Bascov, FC Argeș, Universitatea Craiova bineînțeles, Petrolul Ploiești, FC Buzău și Farul Constanța.

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Jucătorul „marinarilor” a devenit după ce anterior fusese în câteva rânduri împrumutat de către clubul din Bănie. De la „malul mării”, Alexandru Ișfan a prins în vara acestui an transferul la Real Oviedo, realizat în schimbul unei sume de aproximativ 800.000 de euro. Tot atât este în prezent și cota lui de piață în viziunea celor de la Transfermarkt.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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