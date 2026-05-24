Fostul jucător de la Universitatea Craiova, reușită superbă în străinătate! Echipa sa luptă pentru titlu. Video

Mihai Căpățînă (30 de ani) a plecat în vara lui 2025 de la Universitatea Craiova, după 5 sezoane petrecute la gruparea din Bănie, pentru a semna cu Ordabasy, grupare din prima divizie a Kazahstanului, campionat care se desfășoară în sistemul primăvară-toamnă. În stagiunea precedentă, echipa a terminat la mijlocul clasamentului, mai exact pe locul 7, însă în sezonul actual se află pe locul 2 după 11 etape. Mijlocașul român a înscris un gol superb în ultima partidă disputată, un succes cu 3-0.

Mihai Căpățînă, reușită superbă în Kazahstan

Ordabasy a evoluat sâmbătă pe terenul celor de la Tobol în etapa cu numărul 11 a primei divizii din Kazahstan. Gazdele au rămas în zece oameni în minutul 27, când fundașul Glushchenkov a văzut cartonașul roșu, însă Ordabasy nu a reușit să profite rapid de superioritatea numerică, iar la pauză tabela arăta în continuare 0-0.

Cel care a deschis scorul a fost chiar Mihai Căpățînă, în minutul 50. Mijlocașul român a primit balonul la aproximativ 20 de metri de poartă, a avansat și a marcat cu un șut perfect de la marginea careului. Ordabasy și-a mărit avantajul în ultimele zece minute, tânărul Zhasulan Amir (19 ani) reușind o „dublă”. Echipa lui Mihai Căpățînă a ajuns la 25 de puncte după acest succes și a urcat pe locul 2, la un singur punct în urma campioanei Kairat, care are însă un meci în plus.

Super Goal, Capatana, Ordabasy! — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

La ce echipe a evoluat Mihai Căpățînă în România

Născut la Slatina, Mihai Căpățînă s-a format la Școala de Fotbal Răzvan Raț și Sporting Pitești, înainte de a debuta la nivel de seniori în tricoul celor de la FC Olt Slatina. După doi ani la gruparea din orașul natal, mijlocașul a făcut pasul spre prima divizie și a semnat cu FC Voluntari, grupare la care avea să petreacă 4 sezoane și jumătate (2016-2020).

În 2020, fostul internațional de tineret a fost achiziționat de Universitatea Craiova cu 250.000 de euro, iar acesta a fost un jucător important în următorii 5 ani, evoluând atât ca mijlocaș central, cât și ca fundaș dreapta. În total, Căpățînă a strâns 274 de meciuri în Superliga României și are în palmares patru trofee, două Cupe și două Supercupe. După ce s-a despărțit de gruparea din Bănie, în care a vorbit despre posibilitatea ca .