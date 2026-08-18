Fostul jucător din SuperLiga a rămas liber pentru că a cerut să fie plătit în euro!

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Este vorba despre Adel Bettaieb, jucător transferat în Tunisia la echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani s-a despărțit de FC Argeș în vară și a plecat în Tunisia, practic la el acasă. Cu toate că aici primea un salariu mult mai mare decât în România, fotbalistul a fost nemulțumit că era plătit în dinari tunisieni.

Adel Bettaieb este din nou jucător liber de contract pentru că nu a acceptat să fie plătit în dinari tunisieni

A făcut imediat o cerere spre conducerea clubului să fie plătit în euro, însă s-a lovit de legislația strictă din această țară. În consecință a găsit înțelegere la conducerea celor de la Esperance și a devenit, din nou, jucător liber de contract.

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„Conducerea clubului Esperance Tunis îi informează pe suporterii echipei că, de comun acord între cele două părți, contractul jucătorului Adel Bettaieb a fost reziliat, în urma unor considerente legate de aplicarea prevederilor legislației tunisiene privind regimul valutar.

, deși deține cetățenia tunisiană, situație care a făcut imposibilă continuarea relației contractuale și în conformitate cu legislația tunisiană în vigoare.

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și de comun acord, cu respect deplin față de jucător, căruia îi urează succes în viitoarea sa carieră sportivă”, au transmis reprezentanții echipei Esperance Tunis.

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Fostul atacant al celor de la FC Argeș s-ar putea întoarce în Superliga, tocmai la fosta sa echipă FC Argeș

Conform , FC Argeș a intrat imediat pe timp și este interesantă să-l readucă pe Bettaieb la echipă. Fostul fotbalist din Superligă a mai jucat la La Louviere (Belgia), F91 Dudelange (Luxemburg), Umraniyespor și Boluspor (Turcia), iar în ianuarie 2024 a ajuns în România, la Poli Iași. Înainte de a merge la FC Argeș, Bettaieb a trecut și pe la Universitatea Cluj.

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În momentul în care a ținut să plece în Tunisia, Bettaieb era sfătuit de Dani Coman să fie atent la alegerile pe care le face. „Dacă nu își găsește echipă, noi îl așteptăm să se întoarcă pentru că a fost un jucător foarte important pentru noi, dar nimeni nu e de neînlocuit. Îl amăgesc agenții, dar nu mă deranjează pentru că sunt obișnuit cu astfel de discuții”, spunea Dani Coman, oficialul celor de la FC Argeș.