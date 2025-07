Fostul jucător macedonean de la FCSB ţine cu roş-albaştrii în meciul cu Shkendija: „Mi-am luat mult hate! Am primit o grămadă de mesaje”

Boban Nikolov, fotbalist nord-macedonean care a evoluat timp de o jumătate de sezon la FCSB, și-a ales favorita între clubul patronat de Gigi Becali și Shkendija, formație din țara pe care a reprezentat-o de 49 de ori la nivel de seniori.

Boban Nikolov, nord-macedoneanul care ține cu FCSB contra lui Shkendija

Fostul fotbalist de la FCSB a avut o intervenție telefonică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA în care explicat de ce deși roș-albaștrii întâlnesc o echipă din țara lui natală.

„(n.r. – valoarea contează, indiferent câtă motivare există) Nu se pune problema… Steaua (n.r. – FCSB). Eu am zis, și chiar mi-am luat multă ură de la lumea din Macedonia, pentru că Shkendija este rivala lui Vardar și eu am jucat la Vardar. M-au întrebat cu cine o să țin și eu am zis FCSB. Chiar dacă nu am jucat foarte mult, am jucat la FCSB, am avut muncă acolo. Am fost sincer și mi-am primit mult hate (n.r. – ură). Dar tot o să spun și acum că o să țin cu FCSB.

Am primit foarte multe mesaje amenințătoare, m-au înjurat. Mai ales după ce au bătut (n.r. – după meciul tur)”, a povestit Boban Nikolov.

Shkendija – Vardar, o rivalitate asemănătoare FCSB – Rapid

Mijlocașul cu 13 meciuri pentru FCSB a încercat, totuși, să găsească plusuri și în cazul în care FCSB nu va trece de Shkendija: „Dacă FCSB câștigă e bine. Și dacă Shkendija câștigă e bine, o să crească și coeficientul pentru Macedonia. E prea multă rivalitate între Shkendija și Vardar, așa că nu am cum să țin cu ei”.

Rugat să facă o paralelă cu Superliga, Boban Nikolov a declarat că rivalitatea dintre Shkendija și Vardar este asemănătoare aceleia dintre FCSB și Rapid.

Risto Radunovic, dărâmat de înfrângerea cu Shkendija: „Pune mult suflet”

Boban Nikolov a rămas în relații bune cu unii dintre jucătorii din lotul FCSB. Mijlocașul a povestit că s-a întâlnit cu Risto Radunovic după , care a fost exterm de afectat de înfrângere.

„Am vorbit cu Risto Radunovic. Am băut o cafea, că ei au plecat a doua zi, seara. Chiar și ieri am vorbit cu el. Sunt foarte motivați și mâine trebuie neapărat să câștige. (n.r. – Risto Radunovic) era foarte afectat după meciul tur. Trebuia să ne vedem după meci și a zis că nu mai poate. El e balcanic, pune foarte mult suflet. A arătat că e un băiat extraordinar și competitiv”, a dezvăluit Boban Nikolov.