Fostul lider al galeriei Rapid, surprins de bannerele împotriva lui Marius Șumudică: ”Nu am crezut că există așa ceva”

În timpul derby-ului Rapid – Dinamo 1-1, din etapa a 6-a din SuperLiga, afișând două bannere cu declarații mai vechi ale tehnicianului: “Eu nu pot antrena Rapidul în Liga a II-a pentru că am o carieră în spate” și “Rapidistul Şumudică a murit!”

Cum a comentat fostul lider de galerie de la Rapid mesajele împotriva lui Marius Șumudică

Fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Răducan, cunoscut sub supranumele ”Corsicanu’”, a dezvăluit că a știut dinaintea partidei de cele două bannere și crede că acest lucru arată că în peluză există dreptul la liberă exprimare.

ADVERTISEMENT

”În primul rând, nu vreau să generalizăm. Părerile sunt împărțite. Fiecare este liber să-și exprime opiniile față de ce se întâmplă la Rapid. Asta a fost poziția grupului respectiv, a fost liberă exprimare. Nu a fost niciun atac, nu au jignit, nu au înjurat.

Am fost informat înainte de meci (n.r. – despre mesaje). Eu nici nu am vrut să iau în calcul, nici nu am crezut că există așa ceva. Un membru al galeriei a solicitat să intre cu aceste mesaje pe stadion.

ADVERTISEMENT

Nu este o dramă, din contră, s-a arătat că este transparență, că nu se impune nimic nimănui. Înaintea spuneau unii că eu și Bocciu impunem. S-a demonstrat că la noi este transparență și că fiecare are o opinie”, a declarat ”Corsicanu’”, la .

Șumudică merge în galerie să-l susțină pe Lennon

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că nu este întristat după gestul făcut de fani, ci doar surprins. Și asta deoarece în urmă cu puțin timp tot stadionul i-a scandat numele.

ADVERTISEMENT

”Am fost surprins doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă și nu numai. La meciul cu Sepsi, tot stadionul mi-a scandat numele, alergau să facă poze cu mine. La Buzău s-a întâmplat același lucru”, a spus Șumudică.

Fostul atacant rapidist a ținut să precizeze că nu are nimic personal cu Neil Lennon și nu îi vânează postul și a promis că , dacă nu va semna cu un alt club până atunci, pentru a susține echipa și pe antrenorul nord-irlandez.

ADVERTISEMENT

”Există varianta ca în pauza competițională să activez la un club și să nu fiu aici. Dacă la meciul cu U Cluj nu am angajament le promit că merg în galeria Rapidului și o să stau exact în mijlocul lor. O să încurajez echipa și o să-l susțin pe domnul Neil Lennon să facă rezultate”, a afirmat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.