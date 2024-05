Fostul lider al Peluzei Sud Steaua nu a mai rezistat: „Gigi Becali nu a furat Steaua!”. Declarații exclusive: „Ambele echipe sunt o farsă! Se întoarce Sfinxul în mormânt!”

„Gigi Becali n-a furat Steaua”, este poziția surprinzătoare a unuia dintre cei mai cunoscuți membri ai Peluzei Sud. Dezvăluiri exclusive la SPOTLIGHT SuperLiga, show care se vede live pe , marțea, de la ora 15:30.

Reacție explozivă a unui fost lider de la Peluza Sud: „Gigi Becali nu a furat Steaua!”

Alexandru Tofan, cunoscut în lumea ultras sub numele de „Lecce”, a avut o reacție virală pe profilul personal de Facebook, pe care a comentat-o în exclusivitate la SPOTLIGHT SuperLiga. Fostul lider al Peluzei Sud Steaua i-a criticat pe cei care conduc Clubul Sportiv al Armatei și i-a luat apărarea lui Gigi Becali, patronul FCSB.

„Am spus că tot aștept să salveze Steaua unii care tot spun de 9 ani că o salvează și n-au mai salvat-o. Nu e o declarație pe care o fac în premieră. Am mai spus în cvarii ocazii că judecând după fapte și după ce s-a întâmplat în toți anii ăștia, CSA Steaua, care are 42 de secții, nu doar secția de fotbal, nu avea cum să fie furat de cineva.

N-a venit nimeni să sară gardul acolo și să ia o secție, respectiv secția de fotbal și să o fure. Dacă dumneavoastră sau cineva dintre suporterii Stelei sau ai FCSB-ului crede că Steaua a fost furată de cineva sau că a venit cineva și a furat-o se înșală.

Cei care au făcut această ilegalitate asupra cărora deocamdată nu planează nicio suspiciune și nu se îndreaptă nimeni cu vreo acuzație împotriva lor sunt în primul rând cei din cadrul clubului. Steaua a funcționt până în 1998 la fel ca celelalte cluburi din estul Europei, în cadrul unui club poli-sportiv. Secția de fotbal nu era una dintre cele care nu performa, din contră. Performa destul de bine în anii ’90. Au fost de trei ori în grupele Champions League, au luat jucători cu bani puțini și i-au vândut cu bani mulți, aveau contracte de publicitate, aveau abonamente, aveau stadionul plin. Deci, secția de fotbal se susținea destul de bine”, a declarat Alexandru „Lecce” Tofan, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

„Asta e o minciună! Secția de fotbal a CSA Steaua n-a avut niciodată probleme financiare”

Gigi Becali a intrat în Consiliul de Administrație al Stelei la finalul anilor ’90, urmând ca din iarna lui 2003 să preia pachetul majoritar de acțiuni al echipei de fotbal. „Lecce” susține că Steaua nu a ajuns în mâinile lui Becali din cauza lipsei de bani.

„Asta e o minciună. Cine crede tâmpenia asta nu are de cât să verifice și să vadă. Secția de fotbal a CSA Steaua nu a avut niciodată probleme financiare. Până în momentul în care au venit toți cei din conducerea Stelei de atunci. Nu stau să dau nume, dar oricine poate să intre pe net să vadă cine era atunci în C.A. și în C.D. în anul 1998, când s-a spus că nu ne mai lasă UEFA să fim club de drept public.

Nu aveai cum, pentru că nu îți permitea legislația. Lumea asta nu înțelege. Că Steaua nu e doar o echipă de fotbal, Steaua e un club, care are 40 și ceva de secții în momentul de față și pe 7 iunie 1947 a început cu opt secții, n-a început doar secția de fotbal. Este un club și are doar un CIS. Eu nu pot să vând o cameră de la mine din casă, trebuie să vând toată casa. Așa și cu Steaua”, a adăugat fostul lider al Peluzei Sud.

„Ambele echipe sunt o farsă”

În timp ce FCSB a reușit abia după nouă ani de zile să câștige un titlu de campioană în SuperLiga, și a terminat sezonul în play-out.

„Asta mă întreb și eu. De ce au acționat după 15 ani? Nu au spus în 15 ani nimic. Și de ce suporterii se ceartă între ei și se jignesc și se înjură că eu nu am nimic cu suporterii FCSB, nici cu suporterii Stelei nu am nimic. Ambele echipe sunt o farsă! Dreptatea nu e nici la unii, nici la ceilalți.

Să vă explic de ce. FCSB nu are cum să fie Steaua București că s-a dovedit. Înseamnă că îi jignim pe judecători și pe toți oamenii care au dat verdicte în baza unor documente și a unor acte. Și e clar de ce. Am explic mai devreme. Nu se putea cumpăra. Nu că vrem sau nu vrem sau că am ceva cu FCSB. Nu se putea cumpăra o secție din acel club departamental.

Nu puteai să o cumperi. De aceea, FCSB nu e Steaua, că ei nu au cumpărat. Singurul lucru luat a fost locul de jucători și nu știu cât de legal sau ilegal a fost locul din Liga 1. Pentru că nicio echipă nou înființată n-are voie să înceapă din Liga 1. Poți să îl ai și pe Cristiano Ronaldo sau mă rog pe Ronaldo Nazario la vremea respectivă. Iar CSA Steaua a redeschis secția de fotbal după atâția ani, care e o jignire adusă fotbalului și suporterilor Stelei și Stelei în general. Ce au făcut ei acolo e o bătaie de joc. Se întoarce Ion Alecsandrescu în mormânt dacă vede cum se tratează fotbalul la Steaua. Aia e o glumă proastă, sinistră, adusă fotbalului”.

„Ce a făcut domnul Talpan timp de 15 ani? Noi am susținut Steaua!”

„(n.r. – Nu ai susținut și tu proiectul CSA Steaua?) Nu e niciun proiect. E doar redeschiderea secției de fotbal a CSA Steaua. E redeschiderea unei secții din cadrul unui club departamental. Am susținut pentru că am crezut că vor face treabă. M-am gândit că vor angaja oameni profesioniști, care vor face treabă.

(n.r – Când ai părăsit tu Peluza Sud?) Nu are importanță. Am părăsit Peluza Sud când am plecat în altă țară. M-am mutat în 2017. (n.r. – Ai mers la meciurile echipei care e acum în Liga 2?) Am mers și în Liga 4 și în Liga 3 și la meciurile de promovare pentru Liga 2. Am mers pentru că din nefericire, legal, aia este Steaua București. Dar ce se întâmplă acolo și cum e gestionată secția de fotbal face de râs numele și îi face de râs pe cei care sunt acolo, care fac ce fac și din lipsă de profesionalism, dar și cu rea intenție. Pentru că nu e complicat să aduci o echipă să iei Cupa României, vezi Corvinul Hunedoara, nu e complicat să aduci o echipă în Liga 1 și să bați inclusiv FCSB sau CFR Cluj. Vă dau mii de exemple de echipe care s-au înființat acum câțiva ani, gen Hermanstadt, și care au ajuns în Liga 1 și au învins granzii ăștia, pe care îi numiți voi granzi.

Problema mea e ce au făcut domnul Talpan și ceilalți în cei 15 ani în care nu a existat niciun fel de dialog sau punere în lumină a acestui scenariu, care există acum. Noi timp de 15 ani nu am știut că există scenariul ăsta. Noi 15 ani am susținut Steaua. Pe banii noștri am mers în diverse deplasări, ne bucuram că am luat campionate, că i-am eliminat pe Ajax, pe Valencia. Și am aflat că echipa aia care juca pe Ghencea, pe stadionul Armatei, în baza CSA Steaua, cu emblema Steaua, cu scris Steaua pe tabelă, nu e Steaua.

Acum îmi spuneți că aia e FCSB și că eu m-am dus degeaba la meciuri. Așa strângem toți suporterii și pe cei de la Steaua și pe cei de la FCSB și îi dăm în judecată. Și pe cei de la Armată, Liga, FRF-ul, pe toți! Să scoatem vinovații în față”, a mai spus Tofan.

Ironii pentru Rapid: „S-au înființat în 2016. Cum îi cheamă? FC R”

Deși susține că nu mai este implicat în ultraserie, Alexandru Tofan nu a uitat de rivalitatea cu Rapid. „Lecce” i-a ironizat pe din Giulești, care au dat faliment și care, în 2016, au înființat o nouă echipă de fotbal.

„(n.r. – Cum ai reacționat când FCSB a luat campionatul?) Eu mă bucur pentru prietenii mei care susțin FCSB. Nu am nimic nici cu Gigi Becali, nici cu Meme Stoica, nici cu Gigi Mustață. Din păcate și la ei e același fenomen ca peste tot în România. La bine sunt toți cu ei, 55.000 pe stadon. Când îi bat nu știu ce echipă cu 5-0 sau ăștia care s-au înființat în 2016, cum îi cheamă? FC R? Mă rog, Rapid le zice acum, dar care sunt Academia Rapid, atunci sunt mai puțini suporteri. Vin mai puțini la stadion. Orice echipă. Nici Steaua, în anii de glorie, nici FCSB, nici Dinamo, nu are un nucleu de suporteri mai mare de câteva sute. Alea câteva sute sunt și la bine și la greu. Restul sunt doar la victorii, la ‘suie-te nea Gigi pe Maybach, dă bani la cerșetori’, doar la momente de fericire, de entuziasm”.

„Nu cred că Talpan va semna Steaua. Unde era în 2003?”

Alexandru Tofan l-a „înțepat” și pe . „Sunt diverse orgolii. Eu nu pun preț pe astfel de declarații. Nu mă interesează nici personajele nici declarațiile.

Eu nu cred într-un Talpan mesianic, care va veni și va salva Steaua. Sunt 9 ani de când a tot salvat Steaua și Talpan și suporterii ăștia radicali, care îi înjură pe toți ceilalți și îi fac oi și în toate felurile și jignesc. Eu zic că ar trebui să avem grijă în primul rând de noi și să ne respectăm.

Eu nu am nimic cu nimeni și îi respect pe toți, inclusiv pe Helmut Duckadam și niciodată nu aș putea vorbi urât de portarul nostru de la Sevilla. Problema e cine repară toate aceste greșeli din cei 15 ani? Cine repară faptul că jucători care au jucat cu emblema Stelei, pe stadionul Stelei și care au câștigat titluri pentru Steaua, li se spune acum că nu au jucat pentru Steaua și că nu era stadionul Stelei și mai știu eu ce. Unde era Talpan în 2003? Unde erau ceilalți? Unde sunt cei care se ocupă acum și care au redeschis secția de fotbal în 2017? Unde e Steaua București?”, a mai transmis fostul lider al Peluzei Sud.

Mesaj ferm pentru FCSB și CSA Steaua: „Să se împace ambele părți!”

„(n.r. – Ce șanse are CSA Steaua să promoveze în Liga 1?) Nu există decât o singură Steaua. Ar trebui să se împace ambele părți din punct de vedere al suporterilor. Unii au moștenit palmaresul și ceilalți au moștenit suporterii, în mare parte, cu mici excepții. Excepțiile alea sunt suporterii care susțin tot clubul, nu doar secția de fotbal. Și aceia sunt suporterii din Peluza Sud. Dar nu pot să vină ei cu soluții.

Să se lupte pentru dreptate! Toți cei care au comis erorile din anii 1998-2003 să fie expuși public, condamnați, să suporte prejudiciul, uite, ăștia au distrus Steaua. Oamenii ăștia de la ÎCCJ, dau ‘Da, domne, FCSB nu e Steaua’. Dar mai departe? Cine sunt vinovații? Să intre DNA pe fir și să îi ia. Că vorbim de un prejudiciu de milioane de euro.

Cine sunt acei generali, cine sunt secretarii de stat, cum a ajuns Gigi Becali în relații și în legătură cu ei, cine a modificat legea? (n.r. – Ești de acord cu mine că suporterii FCSB sunt tot steliști?) Da, sunt total de acord”, a conchis Alexandru „Lecce” Tofan.

DEZVALUIRI | Lecce, fost LIDER al Peluzei SUD Steaua, RUPE TACEREA in RAZBOIUL Armata - FCSB