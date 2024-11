„Câinii roșii” au încasat patru goluri de la FCSB în derby-ul de pe Arena Națională din Cupa României Betano. Dragoș Sterpu, fostul lider DDB Spania, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după umilința în fața rivalilor din Capitală.

Fostul lider DDB Spania, revoltat după umilința lui Dinamo cu FCSB, 0-4: „Ne-a bătut un jucător care pleacă în decembrie de acolo”. Atac la șefii clubului

Dragoș Sterpu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Fostul lider DDB Spania i-a atacat pe șefii celor de la . Dragoș Sterpu este de părere că trupa din Ștefan cel Mare are cea mai slabă bancă din SuperLiga, chiar și după transferurile din vară.

„Aș începe cu o glumă, chiar dacă nu sunt în situația în care să fac glume. Bine că nu mai jucăm cu FCSB încă o săptămână, probabil suporterii plecau la pauză. Probabil dinamoviștii goleau stadionul la al treilea meci, din păcate am ajuns să spun lucrul ăsta.

ADVERTISEMENT

Din păcate, Dinamo are o echipă bună pentru SuperLiga, însă are cel mai dezechilibrat lot din SuperLiga. Jumătate de sezon am jucat fără patru, cinci titulari. Un personaj din clubul Dinamo trebuie să șteargă foarte bine oglinda când face duș dimineața.

Să se uite în oglindă și să spună cine e vinovatul pentru care Dinamo nu are rezerve. Dinamo are o echipă de start foarte bună pentru SuperLiga, ținând cont și de ce probleme au celelalte pretendente la play-off”, a spus fostul lider DDB Spania.

ADVERTISEMENT

Dragoș Sterpu: „Aici nu vindem castraveți, vorbim de suflete”

„Este normal să apară un dezechilibru în momentul în care bagi titulari șase jucători, care au fost indisponibili o lună și jumătate. Am venit din România după ce mi-am înmormântat mama, nu am fost prezent la meciul din Cupă, dar am fost la meciul din campionat.

Dezamăgirea a fost mare și îți spun de ce. FCSB a avut două șuturi pe poartă și a dat două goluri, nu ne-au dominat, ambele echipe s-au anihilat. Pe mine m-a frapat imaginea celor 35.000 de suporteri dinamoviști care erau foarte triști.

ADVERTISEMENT

Aici nu vindem castraveți, aici vorbim de suflete. Vorbim de o implicare între bani și suflete, este foarte complicat și trebuie să știi cum să gestionezi implicarea asta. Am văzut zeci de mii de dinamoviști supărați, dezamăgiți de ce s-a întâmplat în Cupa.

Eram în Italia, am vrut să sun să văd ce s-a întâmplat la meciul din Cupă. Deja aveam 200 de mesaje pe telefon, uite ce am făcut, uite ce s-a întâmplat. Pe noi ne-a bătut un jucător care în decembrie pleacă de la FCSB, vă spun din ce vă știu.

Practic, Ștefănescu nu mai este jucătorul FCSB-ului. Am trăit mulți ani în Spania, presa catalană este prima care atacă Real Madrid și eu sunt crescut în acest spirit. Personal îmi doresc ca FCSB-ului să rămână pe afară.

Am văzut numai un rezumat, nu am văzut meciul din Cupă. Mă bucur că nu l-am văzut, nu mai aveam nevoie de încă o umilință. Persoana care conduce clubul Dinamo trebuie să curețe oglinda când merge la duș și să se întrebe cine este vinovatul pentru că Dinamo nu are lot”, a mai spus Dragoș Sterpu.

Fostul lider DDB Spania, verdict după umilința din Dinamo - FCSB 0-4