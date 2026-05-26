Fostul lider la Rapidului, reacție dură despre sezonul ratat: “Nu ăsta era jocul cu care suporterii erau obișnuiți!” A criticat transferurile lui Șucu

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Rapid”, fostul mijlocaș Constantin Schumacher (50 de ani) a făcut o analiză amplă a jocului modest prestat de Rapid în această stagiune și consideră că tensiunile din vestiar și-au pus amprenta pe rezultatele din play-off.

Un fost căpitan al Rapidului, verdict crunt după încă un sezon ratat

Fostul lider al Rapidului este de părere că giuleștenilor le-a lipsit foarte mult un lider în vestiar care să le spună celorlalți ce înseamnă spiritul Giuleștiului, iar .

”În primul rând, cred că Rapid nu a avut un lider în teren. Rapidul se trăiește cu spiritul, cu tot ceea ce înseamnă. La Rapid sunt alte cerințe, altă lume, alți oameni, suporterii sunt fantastici și de aceea spun că a lipsit un lider în teren, un lider în vestiar, unul care să le explice ce înseamnă Rapid. La Rapid se trăiește, trebuie să simți fiecare fir de iarbă.

A lipsit liderul din vestiar. Cred că Gâlcă și staff-ul lui trebuia să umble mai mult la personalitatea jucătorilor pentru a le arăta că pot face mult mai mult decât au arătat la anumite meciuri. Când vezi că anumiți jucători comentează anumite tactici, anumite idei, îți dai seama că ceva e în neregulă.

Mă refer la Dobre, pentru că tu ai dat 14 goluri, ești golgheterul campionatului și când spui că tactica nu a fost bună e clar că e ceva în neregulă. Cred că s-au întâmplat niște lucruri în vestiar dacă Dobre a ajuns să spună ce a spus. Dacă acum 20 de ani te răsteai la suporteri așa cum a făcut-o Dobre și acum alergai pe calea ferată. Nu știu dacă e ok să vorbești atunci când suporterii sunt înverșunați”, a declarat Schumacher, la emisiunea ”FANATIK Rapid”.

Jocul Rapidului nu a dat în niciun moment speranțe

Fostul fotbalist a fost dezamăgit de jocul prestat de formația lui Costel Gâlcă în acest sezon și consideră că echipa ar fi putut termina lejer pe podium cu investițiile care s-au făcut din partea conducerii.

”Pe Giulești mai degrabă ai șapte ocazii și pierzi cu 5-0 decât să ajungi dată la poartă și să câștigi cu 1-0. E clar că acum e alt nivel, dar tu ca Rapid când ai emulația aia de pe Giulești ai o altă energie. Nu cred că ăla era jocul Rapidului cu erau învățați suporterii, chiar dacă a adus rezultate.

Am văzut Rapidul câștigând pe Giulești cu 1-0, cu 2-1. Au fost rezultate care i-au ajutat să fie acolo în față, dar jocul nu dădea speranțe la ceea ce își doresc suporterii. Erau meciuri în care Rapid a avut trei ocazii, când a ajuns de 2-3 ori în treimea adversă în 90 de minute, foarte puțin.

După victoria cu Dinamo din prima etapă a play-off-ului, au existat niște lucruri pe care oamenii le-au sesizat și au ieșit și prin presă, ceea ce nu era normal. Cei din club trebuiau să le țină acolo, doar pentru ei, și să găsească soluții pentru a le elimina. Anul ăsta, cu tot ce s-a întâmplat în jurul clubului, cu toate investițiile, dacă făceau lucrurile mai bine puteau să ajungă lejer între primele trei”, a spus el.

De ce a ratat Rapid transferurile din iarnă

În încheierea analizei făcute la ”FANATIK Rapid”, Constantin Schumacher în perioada de mercato din iarnă, când a adus jucători care nu puteau crește imediat nivelul echipei.

”După prima parte a sezonului, când jocul nu-ți dădea speranțe, se puteau aduce anumiți jucători pentru a crește nivelul echipei. Jucătorii care au venit nu au influențat pozitiv jocul Rapidului. Pe Giulești se așteaptă altceva.

Lumea așteaptă rezultate, dar să vină și după un joc care să dea speranțe că Rapidul poate ajunge acolo sus. Cred că anul acesta a fost o conjunctură foarte bună pentru Rapid să prindă cupele europene, doar că a fost un an ratat.

(n.r. – Totuși au fost aduși jucători importanți, Moruțan, Paraschiv, Talisson) Eu nu sunt de acord cu lucrurile astea. Îl aduci pe Paraschiv care a fost bun la Hermannstadt acum trei ani, dar la Oviedo nu a prins prea multe minute.

Și tu îl aduci la Rapid și vrei să-l faci să fie cel de la Hermannstadt, e greu. Cred că era nevoie de jucători care să te ajute în momentul ăla. Nu-l pregătesc pe Paraschiv să fie bun la anul, voiam să fie bun acum ca să prind cupele europene.

Moruțan e un jucător cu experiență, care a jucat și care poate să facă diferența. Găsești foarte rar jucători care să facă diferența, să scoată adversari din joc și să dea o pasă decisivă”, a afirmat Schumacher.