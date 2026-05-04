Fostul lider UDMR care a murit strivit sub tractor, prădat de hoții ce i-au devastat pădurea de 150 hectare. Ce despăgubiri a primit înainte de deces

Takacs Csaba (71 de ani), fostul președinte executiv al UDMR, a decedat pe 1 mai, în urma unui accident petrecut în localitatea clujeană Corneni, bărbatul fiind prins sub un tractor pe care era atașat un utilaj agricol. Pompierii din cadrul ISU Cluj au trimis la fața locului o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj al serviciului de ambulanță județean, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea vieții lui Takacs Csaba.

Prejudiciul a fost stabilit la peste 250.000 lei

Takacs a fost deputat pe listele UDMR Hunedoara în legislaturile 1990-1992 și 1992-1996, după care s-a retras din viața politică pentru a se dedica afacerilor. El deținea un domeniu întins chiar la Corneni, unde se află o pădure care a fost devastată de două persoane fizice, B.A.I. și F.P.V, pe care Takacs Csaba și Garda Forestieră Cluj le-a dat în judecată, dosarul penal al cărui obiect este „infracțiuni la regimul silvic” fiind înregistrat pe 20 septembrie 2023 la Judecătoria Gherla.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că, la data de 15.12.2018, organele de cercetare penală au fost sesizate de către Takacs Csaba, precum și la 3.12.2018 de către organele silvice din cadrul Gărzii Forestiere Cluj, cu privire la faptul că, ulterior realizării în perioada 13-14.11.2018 a controlului de fond efectuat în fondul forestier național aflat în proprietatea celei din urmă, cu ocazia predării către Ocolul Silvic, în vederea asigurării pe bază de contract a serviciilor silvice, s-a constatat existența unui număr de 294 cioate nejustificate, fiind stabilită suma de 256.817,94 lei drept prejudiciu total.

Din declarația lui Takacs Csaba a reieșit că acesta deține în proprietate o pădure situată în extravilan, în locurile denumite popular La peri, Trăuaș, Rotundul și Izvoare, toate aflate pe raza Ocolului Silvic, cu o suprafață totală de 150,27 ha, . Începând cu data de 08.10.2015, Takacs Csaba, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de pază și servicii cu Ocolul Silvic, în calitate de prestator, cea din urmă având, printre altele, obligația de a asigura paza fondului forestier prin intermediul organelor silvice, iar între cele două părți nu au existat divergențe în executarea contractului.

La data de 27.03.2018, Takacs Csaba a fost anunțat șeful ocolului silvic, care l-a informat că autorizația ocolului silvic a fost retrasă, însă cel din urmă intenționează să înființeze un nou ocol silvic, care să asigure, printre altele, paza pădurii lui Takacs Csaba, care a declarat că a rămas cu impresia că până la finalizarea procedurilor administrative trebuie să semneze un contract de pază și servicii cu celălalt ocol silvic, ceea ce s-a și întâmplat, în aprilie 2018. Takacs Csaba a susținut că nu a fost informat de către ocolul silvic cu privire la rezilierea unilaterală a contractului. Ulterior lunii august 2018, Takacs Csaba a realizat că ocolul silvic nu a preluat în gestiune pădurea sa, motiv pentru care a contactat celălalt ocol silvic, în vederea încheierii unui contract de pază, precum și în vederea efectuării unui control de fond asupra pădurii.

Au fost tăiați 284 de arbori de diferite sortimente

La data de 29.10.2018, Takacs Csaba a depus cererea pentru preluarea în pază, fiind înștiințat că va urma efectuarea unui control de fond în vederea preluării fondului forestier. El a luat la cunoștință de săvârșirea infracțiunilor sesizate cu ocazia controlului de fond efectuat în perioada 13-14.11.2018 de către Garda Forestieră Cluj, la care a participat. Cu această ocazie, a avut loc o inspecție integrală a pădurii aflate în proprietatea lui Takacs Csaba. În final, s-a stabilit că ar fi fost tăiați 284 de arbori de diferite sortimente. Ulterior controlului, Takacs Csaba a sesizat organele de cercetare penală cu privire la tăierile masive constatate în pădurile aflate în proprietatea sa.

Fiind întrebat cu privire la lucrările de exploatare a masei lemnoase, Takacs Csaba a precizat că de acestea s-au ocupat un brigadier și inculpatul B.A.I. – pădurar în cadrul ocolului silvic. De masa lemnoasă exploatată pentru lemn de foc ar fi beneficiat Takacs Csaba și membrii familiei sale, precum și alte câteva persoane, iar lemnul de lucru a fost vândut brigadierului și altei persoane. Conform declarațiilor coroborate ale inculpatului B.A.I. și a martorilor, în toamna anului 2017, Takacs Csaba i-a spus celui dintâi să se deplaseze împreună cu martorii în pădurea sa, respectiv în zona Trăuaș, pentru a tăia arbori, iar materialul lemnos rezultat să îl aducă la castelul acesteia pentru a fi folosit ca lemn de foc. Cei trei au procedat întocmai, inculpatul fiind cel care a tăiat arborii (specia carpen și gorun), dintre care doar o parte purtau marcă silvică, iar martorii curățau arborii de crengi și îi încărcau în remorca tractorului, ori îi legau direct de tractor.

Cu această ocazie, cei trei au transportat materialul lemnos rezultat în trei etape, fiind tăiați ilegal la acest interval aproximativ 13 arbori, iar în final materialul lemnos a ajuns la castelul lui Takacs Csaba. Inculpatul, însoțit de martori, a procedat în mod similar în 2018, fiind tăiați ilegal un total de 45 de arbori din zona Trăuaș. Din declarațiile inculpatului B.A.I. și ale unui martor a reieșit că în cursul lunii septembrie 2017, cel dintâi l-a surprins pe cel din urmă în timp ce tăia ilegal de pe picior și își însușea, din pădurea lui Takacs Csaba, locația denumită popular La peri, 3 arbori specia salcie albă. Inculpatul B.A.I. nu a întocmit niciun act de constatare a faptei, nu a confiscat materialul lemnos, ci a scos telefonul mobil și a filmat lemnele, pentru a-i arăta lui Takacs Csaba că martorul a furat lemne din pădurea sa.

Ce pedepse au primit hoții care au defrișat pădurea lui Takacs Csaba

În perioada următoare, inculpatul s-a prezentat la domiciliul martorului, căruia i-a spus, în prezența soției martorului, că Takacs Csaba a solicitat suma de 360 lei cu titlu de plată pentru materialul lemnos sustras de martor. Cel din urmă a înmânat inculpatului suma respectivă, fără să știe dacă aceasta a ajuns în concret la Takacs Csaba. Acest șir de evenimente s-a repetat în mod similar în decursul lunii februarie 2017, când martorul a fost surprins în timp ce a tăiat și și-a însușit 10 arbori specia salcie albă din pădurea situată în aceeași locație, iar inculpatul, nici de această dată, nu a întocmit niciun act de constatare a faptelor săvârșite de martor, nu a confiscat materialul lemnos, iar ulterior i-a solicitat martorului suma de 1.000 lei cu titlu de despăgubire solicitată de Takacs Csaba, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Martorul a înmânat inculpatului suma de bani, solicitând emiterea unei chitanțe, pe care inculpatul, în mod mincinos, a afirmat că i-o va înmâna la odată ulterioară. În declaraţia dată în cursul urmăririi penale, Takacs Csaba apoi a menţionat că se constituie parte civilă cu suma stabilită oficial de persoanele care au efectuat constatarea la faţa locului. Așa cum s-a reţinut în rechizitoriu, prejudiciul cauzat de inculpatul B.A.I. prin tăierea arborilor lui Takacs Csaba (45 de arbori), este în sumă de 13.541,85 lei. Prejudiciul cauzat de inculpatul F.P.A. prin tăierea arborilor lui Takacs Csaba (9+10=19 arbori), a fost în sumă de 14.089,65 lei. Pe 21 noiembrie 2025, Judecătoria Gherla l-a condamnat pe B.A.I. la 4 ani și 4 luni de închisoare, în timp ce F.P.V. a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, dar instanța a decis că suspendă sub supraveghere executarea pedepsei, pe durata termenului de încercare de 3 ani.

De asemnea, B.A.I. a fost obligat să-i achite lui Takacs Csaba despăgubiri civile de 13.541,85 lei, în timp ce F.P.V. a fost obligat să-i achite 14.089,65 lei. B.A.I. a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj. Pe 31 martie 2026, noua instanță a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare, aplicată de prima instanţă și a repus în individualitatea lor cele trei pedepse, de 3 ani închisoare, aplicată în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori în formă continuată; 2 ani închisoare, aplicată în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată; 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată şi a înlăturat sporul, de 1 an şi 4 luni închisoare. A redus durata pedepsei cu închisoarea aplicate inculpatului B.A.I. pentru săvârșirea infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori de la 3 ani închisoare la 2 ani şi 4 luni închisoare.