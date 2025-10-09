Sport

Ucis cu sânge rece la doar 33 de ani! Poliția a rămas șocată. „Te-ai aștepta ca oamenii să poată merge liniștiți pe stradă”

Tragedie în lumea sporturilor de contact. Un fost luptător din UFC a fost împușcat pe străzile din Sydney. Poliția a făcut anunțul teribil. „Credem că ieșise la o plimbare”.
Alex Bodnariu
09.10.2025
Ucis cu sange rece la doar 33 de ani Politia a ramas socata Teai astepta ca oamenii sa poata merge linistiti pe strada
Veste cumplită din Australia. Fostul star din UFC a fost ucis pe stradă

Fostul luptător din UFC Suman Mokhtarian a murit miercuri seară, la doar 33 de ani, după ce a fost împușcat pe o stradă din Sydney. Tragedia s-a produs în jurul orei 18:00, în suburbia Riverstone. Echipajele de urgență au sosit rapid la fața locului, însă sportivul nu a mai putut fi salvat.

Un fost luptător din UFC a fost ucis în Australia

Poliția din New South Wales a deschis o anchetă amplă și tratează cazul ca pe un atac cu premeditare. Potrivit publicațiilor The Daily Telegraph și ABC Australia, martorii au declarat că au auzit mai multe focuri de armă și au văzut un Audi roșu plecând în viteză de la locul crimei. La scurt timp, două mașini incendiate au fost găsite în apropiere.

Poliția a fost șocată de circumstanțele tragediei

Poliția a stabilit mai multe perimetre de anchetă și analizează inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă. Deocamdată nu există arestări, însă autoritățile verifică legături cu posibile conflicte anterioare sau rețele criminale.

„Credem că ieșise la o plimbare, dar acest lucru nu a fost încă confirmat. Într-o zonă rezidențială ca aceea, te-ai aștepta ca oamenii să poată merge liniștiți pe stradă, chiar și la acea oră din noapte, fără teamă. Totuși, din informațiile noastre, pare să fi fost un atac țintit. A fost, fără îndoială, o scenă îngrozitoare pentru oricine a asistat la ea, iar astfel de fapte nu au loc în comunitatea noastră”, a declarat ofițerul de poliție Jason Joyce.

Cine a fost Suman Mokhtarian. A scăpat uluitor de moarte în urmă cu un an

Nu este pentru prima dată când Mokhtarian era vizat într-un atac armat. În februarie 2024, sportivul a scăpat ca prin minune după ce un bărbat deghizat în curier a deschis focul în sala în care el antrena. Atunci, arma atacatorului s-ar fi blocat, iar Mokhtarian a reușit să fugă.

Suman Mokhtarian a debutat în UFC în decembrie 2018, la categoria featherweight, într-un meci împotriva nigerianului Sodiq Yusuff, pierdut prin TKO în prima rundă. Mokhtarian a activat în promoțiile locale din Australia, obținând opt victorii în carieră.

