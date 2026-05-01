Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul magician al Stelei îi cere lui Gigi Becali să taie în carne vie: “În vară, FCSB trebuie să schimbe jumătate de lot”

FCSB a avut un sezon mult sub așteptări după ce a fost prima dată când a ratat calificarea în play-off, iar acum pentru trupa bucureșteană urmează o vară agitată
Mihai Alecu
01.05.2026 | 19:09
EXCLUSIV FANATIK
Analiza lotului celor de la FCSB. Foto: Fanatik
Sabin Ilie și Marian Aliuță au analizat situația lotului celor de la FCSB și au ajuns la o concluzie clară: Gigi Becali trebuie să facă mai multe transferuri pentru ca trupa bucureșteană să fie din nou la un nivel înalt.

Sabin Ilie a făcut o analiză dură a lotului celor de la FCSB. Ce jucători ar aduce la trupa bucureșteană

Sabin Ilie nu vede cu ochi buni niciun compartiment de la FCSB și a numit ce jucători ar aduce el la formația care a triumfat în ultimele două sezoane din SuperLiga. Acesta ar începe cu benzile din defensivă, acolo unde ar aduce atât pentru zona din stânga, cât și din dreapta, câte un jucător, după care ar continua la fel și pentru atac, în zona extremelor.

„Au nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, cu tot respectul pentru Radunovic. Încă doi stopperi. Mai aduci doi, pe lângă Dawa, Graovac și Ngezana. E mult să ai 5 la cum îi schimbă Gigi Becali? La mijloc, acolo, eu spun adevărul, ce simt și ce văd. Tănase și Olaru nu prea, cum sunt Mbappe și Vinicius. Olaru de când a venit Tănase nu are libertatea aia. Sunt compatibili, dar ai nevoie de alții pe lângă. Atacant stânga, atacant dreapta, aripi, trebuie să ai niște jucători care să aibă frânele la ei nene, să dribleze, să scoată om din joc, viteză, forță”, a spus Sabin Ilie.

Fostul magician din Ghencea, verdict dur: „Jumătate trebuie schimbați”

Marian Aliuță, fostul magician din Ghencea, a intervenit și el, iar acesta e de părere că pentru FCSB este nevoie să fie schimbați minim jumătate dintre titulari. Un post care are nevoie cu siguranță de întăriri este cel de număr 10, în contextul în care Florin Tănase nu are calitățile necesare pentru acest rol.

„Tănase nu e un pasator, un număr 10, dar e un jucător foarte bun. Acolo ai nevoie, din punctul meu de vedere, de un coordonator. Ai văzut la U Cluj, când era în formă, Nistor. Eu spun că jumătate din titulari trebuie schimbați, dar trebuie să ai răbdare. Nea Gigi trebuie să înțeleagă că răbdarea aduce binecuvântare”, a spus și Marian Aliuță.

