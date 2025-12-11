Fostul manager al lui Michael Schumacher, jefuit și bătut în propria casă: ”Mă simt groaznic. Sunt în stare de șoc”

ADVERTISEMENT

În noaptea de 10 spre 11 decembrie 2025, fostul manager al lui Michael Schumacher a avut parte de necazuri. Acesta a fost jefuit și bătut în propria casă în care se afla împreună cu soția sa, Heidi, și cu menajera.

Fostul agent al lui Michael Schumacher, victima hoților

Willi Weber este un cunoscut om de afaceri. Acesta este celebru pentru faptul că o vreme bună a fost agentul lui Michael Schumacher. I-a fost alături pilotului pe toată durata ascensiunii sale în F1, care . De asemenea, l-a reprezentat pe fratele său, Ralf Schumacher.

În ultima perioadă s-a retras pe proprietatea sa din Stuttgart din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Ajuns la vârsta de 83 de ani, managerul se pregătește să vândă imobilul care a fost călcat de hoți.

Infractorii au profitat de faptul că au găsit o ușă deschisă și au intrat în imobil. Cei trei hoți aveau la îndemână pistoale și alte arme și nu au ezitat să le folosească pentru a induce frică și teamă în rândul ocupanților.

Atât proprietarul, cât și soția sa și menajera au fost amenințați. Managerul lui Michael Schumacher le-a declarat polițiștilor că a fost bătut până când le-a oferit hoților codul de la seiful personal. Ulterior, a fost legat de scaun, împreună cu cele două femei.

Din fericire, Willi Weber a reușit să alerteze oamenii legii la două ore de la incident. Aceștia au deschis o anchetă pe baza informațiilor primite de la afacerist, care a subliniat că unul dintre infractori avea burtă. Al doilea purta pantofi portocalii.

Mai mult, afaceristul a mai subliniat că hoții „au fost politicoși cu femeile”. Doamnele au suferit răni minore din cauza imobilizării, iar bărbatul a primit îngrijiri la fața locului de la medicii care s-au deplasat la reședința sa.

Willi Weber: ”Erau trei. Voiau codul seifului”

„Mi-au furat bani, bijuterii și ceasuri de sute de mii de euro. M-au lovit până le-am dat codul seifului. Erau trei, luam cina. Voiau codul seifului. Am refuzat să li-l dau și apoi au început să mă lovească în față.

Am un ochi vânăt, detectivii sunt aici și vorbesc cu mine. Mă simt groaznic. Sunt în stare de șoc”, a declarat fostul manager al lui , Willi Weber, conform .

În momentul de față, anchetatorii îi caută pe cei trei hoți care au spart casa omului de afaceri. Polițiștii nu au specificat dacă au o pistă pe care merg sau dacă există un cerc de suspecți. Ancheta este în desfășurare.