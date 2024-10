Fostul manager al Spitalului CF 2 București, Şerban Bucur, a recunoscut că a luat mită. Suma totală primită este una uriașă

Fostul manager al Spitalului CF 2 din București a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în situația în care a fost suspectat că a luat mită de la numeroși oameni de afaceri care aveau contracte cu unitatea medicală.

Fostul manager a primit o sumă totală uriașă

Șerban Bucur, fostul manager al Spitalul CF 2 din București, și-a recunoscut faptele. Alături de el, mai sunt alți patru inculpați care au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăție cu procurorii.

Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar, în data de 12 iulie 2024, pentru șase infracțiuni de . Cinci dintre ele sunt în formă continuată și o infracțiune se referă la folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată.

„În prezenţa avocatului, Şerban Bucur a declarat expres că recunoaşte faptele, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,cu stabilirea unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, precum şi cu interzicerea, pe o perioadă de 4 (patru) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv manager al unei unităţi sanitare publice şi interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de armă”, precizează procurorii anticorupţie

Anchetatorii susțin că Șerban Bucur a primit de la mai mulți afaceriști, aflați în relație contractuală cu unitatea medicală pe care o conducea, diferite sume de bani. Mita era primită în plicuri, iar suma totală primită de Șerban Bucur este de aproximativ 764.370 de lei.

„Sumele de bani ar fi fost primite direct de inculpat, în biroul acestuia, iar, după plecarea oamenilor de afaceri, managerul Bucur Şerban ar fi verificat cu atenţie plicurile primite şi ar fi procedat la numărarea sumelor de bani, de regulă sub birou, distrugând, ulterior, plicurile”, precizau anchetatorii.

Mai mult, procurorii spun că acesta este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pentru 120 de zile. Suma precizată mai sus îi va fi confiscată.

Pe lângă fostul manager, mai sunt alți patru inculpați, reprezentanți ai unor societăți comerciale, care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru săvârșirea infracțiunii de în formă continuată.

Aceștia au primit pedepse de 1 an și șase luni de închisoare cu suspendare, respectiv 1 an și patru luni de închisoare cu suspendare sub un termen de supraveghere de doi ani.

„În perioada decembrie 2019 – iunie 2024, inculpatul Bucur Şerban, la data faptelor manager al Spitalului Clinic CF nr.2 Bucureşti şi ordonator de credite, ar fi pretins şi primit de la inculpaţii B.E, E.S.A, O.M, M.P.A, precum şi de la alte două persoane (martori), toţi fiind reprezentanţi ai unor societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale cu spitalul, foloase necuvenite, respectiv, suma totală de aproximativ 764.370 de lei, reprezentând un procent cuprins între 5% şi 10 % din valoarea fără TVA a facturilor plătite de unitatea medicală în perioada decembrie 2019 – iunie 2024 inclusiv”, informează DNA.