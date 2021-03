Fostul manager al Spitalului din Sibiu, certat de Raluca Turcan. Ce i s-a reproșat medicului

La patru luni de la demisia din postul de manager al Spitalului Județean Sibiu, Liliana Coldea dezvăluie că a fost certată de Raluca Turcan în 2020, atunci când actualul ministru al Muncii ocupa postul de vicepremier în Guvernul Orban.

Medicul susţine că Turcan i-a reproșat faptul că nu aduce laude Guvernului liberal dar şi că apare în spaţiul public cu propuneri. Conform fostului manager al unității medicale din Sibiu, propunerile făcute de aceasta ar trebui să fie iniţiative politice.

Liliana Coldea dezvăluie că demisia sa din fruntea celui mai important spital din oraș a fost cerută de ”un om politic care nu a venit niciodată în spital”, referindu-se la același nume din Guvern.

Plecată de la conducerea Spitalului Județean Sibiu în noiembrie, într-o perioadă în care orașul din centrul țării era printre cele mai afectate din țară de pandemia de Covid-19, fostul manager, Liliana Coldea, acuză factorii politici de această decizie.

Medicul a ieșit public, luni seara, și a dezvăluit că a fost certată de Raluca Turcan pentru că nu laudă guvernarea liberală. Potrivit acesteia, Turcan i-a mai reproșat doctoriței că se prezintă în spaţiul public cu propuneri care ar trebui să fie aduse de clasa politică.

”Am fost certată că nu aduc laude Guvernului, în momentul în care am pus pe pagina de socializare lucrurile bune care se întâmplau pentru spital, finanțare din bani europeni. Am spus foarte clar că banii sunt pentru sibieni, sunt pentru binele sibienilor.

În momentul în care am plecat din spital am trimis o propunere la solicitarea Ministerului Transporturilor. Am fost certată de doamna Raluca Turcan, că de ce vin eu cu propuneri, când de fapt dânsa trebuia să facă propuneri.

Nu mi se pare normal și asta am și spus doamnei Turcan că este important depolitizarea spitalelor, fără implicare politică. Funcția de manager trebuie să fie ocupată de oameni competenți, oamenii care au dovedit că o avut o capacitate mangerială și că pot să conducă un spital și să gestioneze problemele din în spital”, a spus medicul Coldea la Antena 3.

Spitalul Județean Sibiu, în centrul unui uriaș scandal

În prezent, Spitalul din Sibiu se află în centrul unui uriaș scandal, după ce în spațiul public a apărut informația că pacienții internați la Spitalul de Urgentă Sibiu, pacienți cu Covid-19, sunt sedați și mor în condiții inumane sufocați.

