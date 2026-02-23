Sport

Fostul mare arbitru, solicitare către CCA după ce a văzut-o pe Iuliana Demetrescu la FCSB – Metaloglobus 4-1: „Cred că e cazul!”

Un fost arbitru important a analizat prestația Iulianei Demetrescu din partida FCSB - Metaloglobus 4-1. Ce a declarat acesta despre momentul nefericit în care arbitra a fost dărâmată de Joao Paulo.
Bogdan Mariș
24.02.2026 | 00:40
Fostul mare arbitru solicitare catre CCA dupa ce a vazuto pe Iuliana Demetrescu la FCSB Metaloglobus 41 Cred ca e cazul
Fostul arbitru Marius Avram a analizat prestația Iulianei Demetrescu din partida FCSB - Metaloglobus 4-1. FOTO: Sport Pictures
Fostul arbitru Marius Avram a fost impresionat de modul în care Iuliana Demetrescu a condus partida dintre FCSB și Metaloglobus. Acesta a comentat și momentul în care arbitra din Râmnicu Vâlcea a fost dărâmată de jucătorul gazdelor, Joao Paulo. Marius Avram e de părere că forul condus de Vassaras, Comisia Centrală a Arbitrilor, i-ar putea da meciuri mai complicate Iulianei Demetrescu.

Marius Avram s-a pronunțat după ce Iuliana Demetrescu a arbitrat FCSB – Metaloglobus 4-1

Ținând cont de diferența de valoare dintre cele două formații, partida FCSB – Metaloglobus nu a fost una foarte tensionată, iar Iuliana Demetrescu a condus meciul fără probleme. Aceasta a acordat doar două cartonașe galbene, ambele lui Mike Cestor, care a fost eliminat în minutul 54. „A arbitrat foarte bine Iuliana. Nu a avut niciun fel de problemă de autoritate.

Am văzut că și-a manifestat-o prin fluier. A dus un meci foarte, foarte bine. (n.r. e cazul să primească și meciuri mai grele Iuliana Demetrescu?) Cred că este cazul să-i dea și meciuri mai grele (n.r. cei de la CCA), treptat, ca la orice arbitru. Ea arbitrează foarte mult în străinătate. Are foarte multă experiență pe plan internațional la feminin”, a spus acesta, conform Digi Sport.

Cum a comentat Marius Avram momentul în care Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu

Singurul moment nefast pentru Iuliana Demetrescu a fost cel din prima repriză, când aceasta a fost dărâmată de Joao Paulo. Marius Avram este de părere că fotbalistul FCSB-ului este cel care trebuia să evite contactul, aspect subliniat și de Ilie Dumitrescu. „Îmi pare rău că a fost acel accident nefericit.

Ea se uita într-o parte către minge și alerga. Jucătorul de la FCSB venea cu fața un pic către ea. Îndreptățit ar fi fost ca el să o vadă pe Iuliana și să o ocolească”, a spus fostul arbitru. Decizia CCA de a o delega pe Iuliana Demetrescu la partida FCSB – Metaloglobus nu a fost pe placul lui Gigi Becali, care a avut o reacție dură înainte de meci.

Iuliana Demetrescu a arbitrat-o pe Real Madrid cu 5 zile înainte de meciul FCSB-ului

Pe 18 februarie, Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA la partida dintre echipele feminine ale cluburilor Real Madrid și Paris FC din manșa secundă a play-off-ului UEFA Women’s Champions League. Formația din Spania s-a impus cu 2-0 și a obținut calificarea în sferturi după ce câștigase și în tur, 3-2.

