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Fostul mare atacant al naționalei face comparație între transferurile lui Bîrligea și Doicaru: „Și-a cam arătat nivelul”

Un fost mare internațional s-a pronunțat cu privire la transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Cum l-a descris acesta pe atacantul care va evolua în Serie A.
Bogdan Mariș
27.08.2026 | 16:37
Fostul mare atacant al nationalei face comparatie intre transferurile lui Birligea si Doicaru Sia cam aratat nivelul
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Daniel Bîrligea (26 de ani) va semna cu gruparea italiană Frosinone. FOTO: Sport Pictures
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Ciprian Marica (40 de ani) e de părere că Daniel Bîrligea (26 de ani) și-a atins nivelul maxim la FCSB și nu va excela după transferul în Serie A, la Frosinone. În schimb, acționarul de la Farul l-a lăudat pe Iustin Doicaru, fotbalistul vândut de gruparea constănțeană în Turcia, la prim-divizionara Rizespor.

Ciprian Marica, verdict devastator despre transferul lui Bîrligea la Frosinone

Ciprian Marica a realizat o paralelă între Iustin Doicaru și Daniel Bîrligea. „Unul are 19 ani și are tot viitorul în față, a arătat că are calitate și potențial. Celălalt și-a cam arătat nivelul și potențialul. A ajuns la un apogeu. Nu știu dacă Frosinone se gândește să îl vândă mai departe”, a afirmat fostul atacant al naționalei României la VOYO SPORT 1.

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Farul a confirmat pe 25 august plecarea lui Iustin Doicaru la Rizespor, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Dacă în cazul său este vorba de un transfer definitiv, Daniel Bîrligea va fi împrumutat de FCSB la Frosinone până la finalul sezonului, în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, iar clauza de cumpărare de 3.5 milioane se va activa automat în cazul în care nou-promovata evită retrogradarea.

Ce a declarat Daniel Bîrligea înainte de a pleca în Italia

Daniel Bîrligea a sosit miercuri în Italia și a efectuat vizita medicală, însă Mihai Stoica a dezvăluit că mutarea nu se va finaliza în cazul în care atacantul nu bifează o anumită condiție. Înainte de a părăsi România, atacantul naționalei a vorbit despre transferul la Frosinone. „E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot.

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Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să… Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni”, a afirmat Daniel Bîrligea, conform gsp.ro. Învinsă la limită de Juventus, 1-0, în prima etapă din Serie A, Frosinone va evolua în a doua rundă pe terenul echipei lui Radu Drăgușin, Fiorentina.

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