Fostul mare fotbalist a venit la Balonul de Aur cu iubita mai mică cu 38 de ani: „Trăiește un vis”

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Lothar Matthaus (65 de ani) a fost prezent la Londra pentru ceremonia Balonului de Aur, iar fostul mare fotbalist a apărut pe covorul roșu alături de iubita sa în vârstă de 27 de ani, Theresa Sommer. Matthaus, care a fost căsătorit de 5 ori și are 4 copii, se află într-o relație cu actuala iubită din 2025.

Lothar Matthaus, pe covorul roșu alături de iubita în vârstă de 27 de ani

Sute de nume uriașe din lumea fotbalului s-au deplasat la Londra pentru a lua parte la gala Balonului de Aur din acest an. Printre foștii mari fotbaliști care au fost prezenți la eveniment s-a numărat și Lothar Matthaus, care a câștigat premiul în 1990, după ce a cucerit Cupa Mondială alături de naționala Germaniei de Vest.

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Fostul mare mijlocaș a fost prezent la London Palladium alături de Theresa Sommer, iubita sa în vârstă de 27 de ani, cei doi fiind într-o relație de peste un an. Matthaus a avut o viață personală tumultoasă, fiind căsătorit de 5 ori, ultima dată cu modelul rus Anastasia Klimko, în perioada 2014-2021.

Fanii de pe rețelele sociale nu l-au iertat pe legendarul fotbalist. „Ce pot face banii pentru un om bătrân” ; „Când el avea 38 de ani, ea încă nu se născuse” ; „Omul trăiește un vis” sau „A divorțat de cinci ori, ar trebui să se dea bătut” au fost câteva dintre reacțiile postate la imaginea cu Matthaus și partenera sa.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Lothar Matthäus (65) arriving with his 27 year old girlfriend. https://t.co/EpDQAp4C91 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Lothar Matthaus, legendă a fotbalului mondial

Lothar Matthaus a evoluat timp de peste două decenii la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial, pentru Borussia Monchengladbach, Bayern Munchen (în două perioade) și . A cucerit șase titluri în Bundesliga și unul din Serie A, dar și Cupa UEFA (actuala Europa League) în două rânduri. Alături de naționala Germaniei de Vest a devenit campion european în 1980 și campion mondial în 1990, cucerind după turneul final din Italia și .