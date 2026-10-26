Sport

Fostul mare fotbalist a venit la Balonul de Aur cu iubita mai mică cu 38 de ani: „Trăiește un vis”

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 23:21
Fostul mare fotbalist a venit la Balonul de Aur cu iubita mai mica cu 38 de ani Traieste un vis
ULTIMA ORĂ
Lothar Matthaus (65 de ani) a fost prezent la Londra pentru ceremonia Balonului de Aur, iar fostul mare fotbalist a apărut pe covorul roșu alături de iubita sa în vârstă de 27 de ani, Theresa Sommer. FOTO: X
Fostul mare fotbalist german Lothar Matthaus, câștigător al Balonului de Aur în 1990, s-a prezentat la ceremonia din acest an alături de Theresa Sommer, iubita sa în vârstă de 27 de ani.
ADVERTISEMENT

Lothar Matthaus (65 de ani) a fost prezent la Londra pentru ceremonia Balonului de Aur, iar fostul mare fotbalist a apărut pe covorul roșu alături de iubita sa în vârstă de 27 de ani, Theresa Sommer. Matthaus, care a fost căsătorit de 5 ori și are 4 copii, se află într-o relație cu actuala iubită din 2025.

Lothar Matthaus, pe covorul roșu alături de iubita în vârstă de 27 de ani

Sute de nume uriașe din lumea fotbalului s-au deplasat la Londra pentru a lua parte la gala Balonului de Aur din acest an. Printre foștii mari fotbaliști care au fost prezenți la eveniment s-a numărat și Lothar Matthaus, care a câștigat premiul în 1990, după ce a cucerit Cupa Mondială alături de naționala Germaniei de Vest.

ADVERTISEMENT

Fostul mare mijlocaș a fost prezent la London Palladium alături de Theresa Sommer, iubita sa în vârstă de 27 de ani, cei doi fiind într-o relație de peste un an. Matthaus a avut o viață personală tumultoasă, fiind căsătorit de 5 ori, ultima dată cu modelul rus Anastasia Klimko, în perioada 2014-2021.

Fanii de pe rețelele sociale nu l-au iertat pe legendarul fotbalist. „Ce pot face banii pentru un om bătrân” ; „Când el avea 38 de ani, ea încă nu se născuse” ; „Omul trăiește un vis” sau „A divorțat de cinci ori, ar trebui să se dea bătut” au fost câteva dintre reacțiile postate la imaginea cu Matthaus și partenera sa.

ADVERTISEMENT
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Digi24.ro
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Lothar Matthaus, legendă a fotbalului mondial

Lothar Matthaus a evoluat timp de peste două decenii la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial, pentru Borussia Monchengladbach, Bayern Munchen (în două perioade) și Inter Milano. A cucerit șase titluri în Bundesliga și unul din Serie A, dar și Cupa UEFA (actuala Europa League) în două rânduri. Alături de naționala Germaniei de Vest a devenit campion european în 1980 și campion mondial în 1990, cucerind după turneul final din Italia și Balonul de Aur.

ADVERTISEMENT
E oficial: s-a încheiat
Digisport.ro
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
Rapid, comunicat-fulger după declarațiile lui Gigi Becali despre rasism: „În 2026, nu ar...
Fanatik
Rapid, comunicat-fulger după declarațiile lui Gigi Becali despre rasism: „În 2026, nu ar trebui să mai fie nevoie să explicăm asta!”
Fotbalistul nominalizat la Balonul de Aur a ratat ceremonia și a înscris împotriva...
Fanatik
Fotbalistul nominalizat la Balonul de Aur a ratat ceremonia și a înscris împotriva lui Răzvan Lucescu! Video
Parada VIP-urilor la Gala Balonului de Aur 2026! Iubita lui Yamal a atras...
Fanatik
Parada VIP-urilor la Gala Balonului de Aur 2026! Iubita lui Yamal a atras toate privirile. Video
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de...
iamsport.ro
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de la Bancorex, suntem nebuni la cap?! A furat din buzunarele tuturor, hai să respectăm adevărul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!