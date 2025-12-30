Fostul mare fotbalist al României regretă eşecul din preliminarii: “Nu se poate! Puteam face mai mult şi altfel vorbeam acum”

ADVERTISEMENT

Naționala României nu a avut un an tocmai strălucit. Un fost mare jucător român a vorbit despre „tricolori” și a spus totul despre barajul din luna martie împotriva Turciei.

Fostul mare internațional român, dezamăgit de campania „tricolorilor” în preliminariile CM 2026

Naționala României a înregistrat o scădere în 2025 față de forma arătată în 2024, când a ajuns în optimile de la Campionatul European din Germania. Ioan Andone a spus că se aștepta la mai mult din partea „tricolorilor”. În schimb, el este foarte mulțumit de cum au arătat Dinamo și Corvinul, echipele de care este legat sufletește.

„Mă așteptam mai mult la echipa Națională, acesta e regretul. Pentru Dinamo, echipa de suflet, a fost un an bun. Au construit foarte bine, au transferat jucători foarte buni, au unul dintre cele mai frumoase jocuri din SuperLiga. Au constanță.

Mă mai bucur anul acesta și pentru Corvinul Hunedoara. Eu sunt de acolo și fac parte din conducerea clubului, în consiliul de administrație. și sper să putem să promovăm la anul. În general, în afară de insuccesul echipei naționale, a fost un an bun”, a declarat Ioan Andone în exclusivitate pentru FANATIK.

Ioan Andone, încrezător înaintea barajului cu Turcia

„Tricolorii” ar urma să întâlnească în finală naționala care se impune dintre Slovacia și Kosovo, cu condiția să treacă de naționala din „Țara Semilunii”. Ioan Andone crede că elevii lui Mircea Lucescu pot repara imaginea creată în preliminarii.

„Eu cred că putem repara. Cu Turcia am jucat tot timpul bine. Avem o națională bună, dar ne trebuie și puțin noroc. Am avut ghinion cu Cipru, cu Bosnia, unde cred că puteam scoate mai multe din aceste jocuri. Nu mai vorbeam acum de baraj…”, a mai spus Andone.

Ce ar însemna calificarea la Campionatul Mondial din 2026

Ioan Andone a mai vorbit și despre importanța unei calificări la turneul final. România nu a mai jucat la Mondiale din ediția găzduită de Franța în 1998. „Fălcosul” consideră că fără constanță în rezultate nu se poate înregistra progres.

„Ar însemna enorm, ar crește campionatul, valoarea jucătorilor. Am fi expuși. De atâția ani nu suntem acolo… Avem nevoie să câștigăm și să ajungem la Cupa Mondială, să înlănțuim performanțe după Campionatul European de anul trecut. Îți trebuie continuitate în rezultate, asta e important!”, a mai spus Ioan Andone.