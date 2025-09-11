Sport

Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv

Panică în Bănie! Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct și a fost transportat de urgență la spital. Află care este starea sa de sănătate
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
11.09.2025 | 09:51
Fostul mare fotbalist al Universitatii Craiova a facut infarct I sa infundat un vas de sange Exclusiv
breaking news
Gabriel Boldici, un fotbalist de legendă al Universității Craiova, a făcut infarct și a fost transportat la spital de urgență. Foto: Colaj FANATIK

Gabriel Boldici, fostul mare portar al Universității Craiova cu trei titluri de campion în palmares, a fost internat de urgență la spital după ce a suferit un infarct.

ADVERTISEMENT

Gabriel Boldici a suferit un infarct! Care este starea de sănătate fostului mare portar al Universității Craiova

Este panică în Oltenia după ce Gabriel Boldici, fostul mare portar al formației din Bănie, a suferit un infarct și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de urgență.

Cu ajutorul medicilor, legenda Universității Craiova se simte mult mai bine în acest moment. După ce i-a fost pus un stent, starea de sănătate a lui Gabriel Boldici este stabilă în acest moment.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a comentat acest eveniment nefericit în exclusivitate pentru FANATIK: „E în afara oricărui pericol acum”

În exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a dat detalii despre starea de sănătate a fostului portar al Universității Craiova: „Acum e în afara oricărui pericol. A făcut infarct, a avut o arteră înfundată, dar acum totul este bine.

A intrat rapid în sala de operaţii, din ce ştiu de aseară. A avut, probabil, nişte supărări în ultimul timp şi cine ştie, poate de aia s-a declanşat şi acest infarct. Ceea ce contează şi ne bucură este că, în aceste momente, e în afara pericolului şi că se va stabiliza cât mai curând posibil“, a declarat Sorin Cârţu, în exclusivitate pentru FANATIK

ADVERTISEMENT
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost...
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah

Cine este Gabriel Boldici și ce înseamnă el pentru Universitatea Craiova

Gabi Boldici este un fost portar ce a evoluat pentru Universitatea la toate categoriile de vârstă, de la copii și juniori până la seniori. El a debutat la echipa mare a Craiovei la 19 ani și s-a retras în 1993 tot din tabăra oltenilor.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”

Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular al Craiovei Maxima a fost una dintre cele mai mari din fotbalul românesc. Alături de „Leii din Bănie”, Boldici a devenit campionul țării în 1980, 1981 și 1991. După retragere, el a activat ca antrenor secund sau antrenor cu portarii la Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României.

Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3...
Fanatik
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
“A murit un mare dinamovist!” Cum explică Ion Marin celebra replică după ce...
Fanatik
“A murit un mare dinamovist!” Cum explică Ion Marin celebra replică după ce a fost demis: “N-am fost lăsat să joc cu Radu Ştefan şi Ropotan! Din cauza lor am plecat”
Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față:...
Fanatik
Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față: „Când îmi place unul, mă fac că nu înțeleg”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jignit de Lucescu, Banciu a venit cu replica: 'Un nou selecționer va îmbrăca...
iamsport.ro
Jignit de Lucescu, Banciu a venit cu replica: 'Un nou selecționer va îmbrăca haina naționalei săptămâna viitoare! A rămas cu frazele din vremea dictaturii lui Ioan Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!