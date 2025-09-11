Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv

Gabriel Boldici, fostul mare portar al Universității Craiova cu trei titluri de campion în palmares, a fost internat de urgență la spital după ce a suferit un infarct.
Este panică în Oltenia după ce Gabriel Boldici, fostul mare portar al formației din Bănie, a suferit un infarct și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de urgență.
Cu ajutorul medicilor, legenda Universității Craiova se simte mult mai bine în acest moment. După ce i-a fost pus un stent, starea de sănătate a lui Gabriel Boldici este stabilă în acest moment.
În exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a dat detalii despre starea de sănătate a fostului portar al Universității Craiova: „Acum e în afara oricărui pericol. A făcut infarct, a avut o arteră înfundată, dar acum totul este bine.
A intrat rapid în sala de operaţii, din ce ştiu de aseară. A avut, probabil, nişte supărări în ultimul timp şi cine ştie, poate de aia s-a declanşat şi acest infarct. Ceea ce contează şi ne bucură este că, în aceste momente, e în afara pericolului şi că se va stabiliza cât mai curând posibil“, a declarat Sorin Cârţu, în exclusivitate pentru FANATIK
Gabi Boldici este un fost portar ce a evoluat pentru Universitatea la toate categoriile de vârstă, de la copii și juniori până la seniori. El a debutat la echipa mare a Craiovei la 19 ani și s-a retras în 1993 tot din tabăra oltenilor.
Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular al Craiovei Maxima a fost una dintre cele mai mari din fotbalul românesc. Alături de „Leii din Bănie”, Boldici a devenit campionul țării în 1980, 1981 și 1991. După retragere, el a activat ca antrenor secund sau antrenor cu portarii la Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României.