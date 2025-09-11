Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv

cu trei titluri de campion în palmares, a fost internat de urgență la spital după ce a suferit un infarct.

Gabriel Boldici a suferit un infarct! Care este starea de sănătate fostului mare portar al Universității Craiova

Este panică în Oltenia după ce Gabriel Boldici, fostul mare portar al formației din Bănie, a suferit un infarct și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de urgență.

Cu ajutorul medicilor, legenda Universității Craiova se simte mult mai bine în acest moment. După ce i-a fost pus un stent, starea de sănătate a lui Gabriel Boldici este stabilă în acest moment.

Sorin Cârțu a comentat acest eveniment nefericit în exclusivitate pentru FANATIK: „E în afara oricărui pericol acum”

În exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a dat detalii despre starea de sănătate a fostului portar al Universității Craiova: „Acum e în afara oricărui pericol. A făcut infarct, a avut o arteră înfundată, dar acum totul este bine.

A intrat rapid în sala de operaţii, din ce ştiu de aseară. A avut, probabil, nişte supărări în ultimul timp şi cine ştie, poate de aia s-a declanşat şi acest infarct. Ceea ce contează şi ne bucură este că, în aceste momente, e în afara pericolului şi că se va stabiliza cât mai curând posibil“, a declarat Sorin Cârţu, în exclusivitate pentru FANATIK

Cine este Gabriel Boldici și ce înseamnă el pentru Universitatea Craiova

la toate categoriile de vârstă, de la copii și juniori până la seniori. El a debutat la echipa mare a Craiovei la 19 ani și s-a retras în 1993 tot din tabăra oltenilor.

Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular al Craiovei Maxima a fost una dintre cele mai mari din fotbalul românesc. Alături de „Leii din Bănie”, Boldici a devenit campionul țării în 1980, 1981 și 1991. După retragere, el a activat ca antrenor secund sau antrenor cu portarii la Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României.