Fostul mare fotbalist care și-a irosit averea de 24 de milioane de euro. Din celebru milionar a ajuns sărac, un viciu pe care îl au mulți români l-a distrus

Paul Gascoigne a fost cu ani în urmă un mare fotbalist. Deși avea o avere uriașă, acesta a căzut în patima unui viciu care l-a adus într-o poziție complet neașteptată. Astfel, a devenit de nerecunoscut.

Cine este Paul Gascoigne și ce carieră impresionantă a avut

Paul John Gascoigne s-a născut în Regatul Unit, pe 27 mai 1967. În anii ’90 era considerat cel mai talentat jucător englez din generația sa. Și într-adevăr, a avut o carieră de-a dreptul fabuloasă.

Fostul mijlocaș de la Tottenham, Lazio sau Glasgow Ranger a reușit să strângă nu mai puțin de 57 de meciuri și 10 goluri în naționala Angliei. Nimeni nu avea să știe însă ce final tragic va avea povestea sa.

Viciul care i-a distrus viața lui Paul Gascoigne

Și totuși ce viciu avea Paul Gascoigne? Mulți români îl au, iar de cele mai multe ori cauzează adevărate tragedii. Mai exact, fostul mare fotbalist se luptă cu dependența de alcool și de altfel e înscris și la întâlnirile Alcoolicilor anonimi.

La un moment dat, chiar el a dezvăluit că a avut un stil de viață dezordonat. De altfel asta l-a ținut în loc și nu l-a lăsat să își atingă potențialul. Chiar și așa, a reușit totuși să se facă remarcat în fotbal.

Paul Gascoigne recunoaște că deși a consumat alcool întotdeauna, acum se consideră un ”bețiv trist”. Totodată, el a recunoscut că de cele mai multe ori ajunge să bea fix pentru a-și ridica moralul.

„Eram cândva un bețiv fericit, acum sunt un bețiv trist… Nu mai ies în oraș să beau, o fac singur, în casă… Oamenii îl cunosc pe Paul Gascoigne, dar pe Gazza (n.r. porecla sa) nu-l știe nimeni.

Uneori, nici eu nu știu cine e… Am petrecut mulți ani în depresie, când am fost accidentat la ligamente sau la genunchi. Am pierdut patru ani de fotbal, puteam să am 100 de selecții în națională.

Încerc să nu mă deprim pentru că e deja destul de multă tristețe în lume, iar atunci când sunt „jos”, atunci încep să beau ca să-mi ridic moralul”, dezvăluia Gascoigne, în podcastul High Performance.

Cum a pierdut toată averea Paul Gascoigne

Și totuși cum a dispărut întreaga sa avere? adunase în jur de 24 de milioane de euro. Această sumă provenea atât din salariul încasat în fotbal, cât și din sponsorizări. Toți banii au dispărut însă.

Și se pare că alcoolul a fost cel care l-a adus în această stare. De altfel după ce s-a retras din fotbal, acesta a fost protagonistul mai multor scandaluri. A fost inclusiv arestat la un moment dat pentru conducerea unui automobil sub influența băuturilor alcoolice.

Paul Gascoigne a fost de două ori și în pragul falimentului. Acesta a ajuns inclusiv în instanță pentru plata unor sume de bani. Chiar și așa, acesta a făcut tot posibilul pentru a evita declararea falimentului.

În timp, acesta a rămas și fără casă și fără mașină. De altfel într-un interviu acordat recent, fostul mare fotbalist povestea că a ajuns să doarmă la un moment dat într-o cameră pusă la dispoziție de agentul său, având în vedere că alte opțiuni nu există pentru el.

În prezent, acesta duce și recunoaște că nici nu se mai uită la fotbal. Sunt momente în care își reamintește acea perioadă fabuloasă din viața sa, iar asta îl trimite din nou în patima alcoolului.

Iar pentru a sta departe de pahar, acesta consumă cafea. Chiar el a recunoscut că ajunge să bea între 6 și până la 15 căni pe tot parcursul zilei. „Nu mai dau vina pe nimeni când beau. Obișnuiam în trecut să acuz oameni când beam: ‘A făcut asta! Beau pentru că una sau alta'”, spune Gazza.

Paul Gascoigne, găsit leșinat în casă

Amintim că în una iulie a acestui an, marele fost fotbalist a fost găsit inconștient în casă. Steve Foster, la rândul său fost fotbalist englez, l-a descoperit leșinat în propria casă din Poole, Dorset.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, iar ulterior internat la terapie intensivă. Și din fericire, după nu foarte mult timp, starea lui de sănătate a fost stabilă, astfel că medicii l-au mutat într-o altă unitate a spitalului. După câteva zile a fost și externat.

“’Gazza’ ar vrea să vă mulţumească tuturor pentru susţinerea pe care a primit-o până acum de la atât de mulţi prieteni vechi care i-au urat de bine şi care vor să îl vadă înapoi la cea mai bună formă a sa“, a spus Foster la acel moment.