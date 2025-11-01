Fostul mare fotbalist de la Steaua, reprofilare de senzație! S-a făcut artist și a lansat deja primul album pe Spotify

ADVERTISEMENT

Gabi Balint a decis să înceapă un nou capitol din viața sa. Fostul fotbalist de la Steaua s-a lansat în lumea muzicală și are deja scos și primul său album. Astfel, mulți ar putea rămâne surprinși de alegerea sa.

Gabi Balint și-a lansat album muzical pe Spotify

Gabi Balint are 62 de ani, iar numele său va rămâne cu siguranță unul cunoscut în istoria sportului românesc. După cum se știe foarte bine, el a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 alături de Steaua.

ADVERTISEMENT

Totodată, a jucat și pentru echipa națională, iar după retragere a devenit antrenor, pentru o scurtă perioadă ce e drept. În prezent este analist la Digi Sport, însă dincolo de pasiunea pentru fotbal, acesta pare că are o afinitate și pentru muzică.

Recent, Gabi Balint și-a făcut „debutul” în industria muzicală. Deși tinerii din prezent nu au apucat să-l vadă pe terenul de fotbal, iată că de acum muzica fostului internațional poate fi ascultată de către aceștia, prin intermediul Spotify.

ADVERTISEMENT

El și-a lansat propriul album, intitulat Dracula (From Love to Darkness). Acesta are 10 melodii și o durată de peste 38 de minute. În același timp, fostul mare sportiv mai are deja de ceva vreme și un canal radio, de asemenea pe platforma de streaming .

ADVERTISEMENT

Cine este Gabi Balint. Legătura specială dintre el și Gică Hagi

Amintim faptul că Gabi Balint, deși nu mai e neapărat activ în fotbal, decât prin postura sa de analist TV, continuă să țină legătura cu bunul său prieten, Gică Hagi. Pe cei doi îi leagă o mulțime de amintiri.

De altfel chiar fostul mare fotbalist dezvăluia recent într-un interviu acordat pentru FANATIK faptul că

ADVERTISEMENT

„Tot timpul vacanțele noastre coincideau și ne vedeam la mare, mergeam împreună la locul nostru de distracție. El era acasă la Constanța și eu mergeam să mă distrez. Iarna mergeam la munte la Poiana Brașov. Am ținut legătura și ne-am văzut și în Spania, chiar dacă eu eram la Burgos și el la Madrid.

Ne întâlneam și primul Revelion l-am făcut la Burgos. Ne mai vedeam după meciuri, mai mergeam eu la Madrid. A fost la un moment dat și tatăl meu împreună cu tatăl lui. Și ziua lui o făceam de la mai multe ori împreună pentru că eram în cantonament”, a dezvăluit Gabi Balint.

Balint nu a uitat momentele petrecute pe teren alături de Hagi

Și, evident, mai sunt momente din perioada în care juca pe care nu are cum să le uite. Gabi Balint își amintește și acum perioada de la Galatasaray, sub comanda lui Mircea Lucescu.

„Da, au fost niște momente extraordinare la Galatasaray, cu Mircea Lucescu antrenor. A fost un an foarte interesant cu el și cu Popescu. Sunt foarte multe amintiri frumoase care ne leagă, dar și puțin frumoase”, a mai povestit fostul mare fotbalist.

Și nu doar cu Gică Hagi acesta s-a înțeles bine. De exemplu, în momentul în care fostul său coechipier de la Steaua, Helmut Duckadam, s-a stins din viață, Balint a fost cât se poate de afectat.