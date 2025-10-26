Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor

ADVERTISEMENT

Isaac Cuenca a fost fotbalist la FC Barcelona și în prezent este milionar. Deși mulți pot spune că duce viața perfectă, adevărul este că de-a lungul carierei sale, acesta a suferit enorm.

Drama lui Isaac Cuenca

Isaac Cuenca a debutat pentru FC Barcelona la doar 20 de ani, sub comanda lui Pep Guardiola. Totul a mers ca pe roate o bună perioadă de timp până când, la doar 32 de ani, acesta a fost nevoit să se retragă.

ADVERTISEMENT

A renunțat la fotbalul profesionist și în prezent este om de afaceri. Ce s-a întâmplat însă în viața lui? Spaniolul a suferit mai multe accidentări de-a lungul timpului, iar de aici și decizia privind retragerea.

De altfel Isaac Cuenca a ajuns la cea de a 6-a operație la același genunchi. Întreaga dramă pe care a trăit-o, dar și momentele de după l-au condus însă către un business care acum îi aduce o avere în conturi.

ADVERTISEMENT

Cât de mult l-au marcat accidentările

Pe când era prezent în fotbalul profesionist, Cuenca a evoluat nu doar pentru FC Barcelona, ci și pentru Sabadell, Ajax Amsterdam, Deportivo la Coruna, Bursaspor, Granada, Hapoel Be’er Sheva, Sagan Tosu și Vegalta Sendai.

ADVERTISEMENT

Avea însă momente în care simțea că va claca. Uneori nu se putea da jos din pat fără dureri. A avut numeroase operații la picior, iar ultima a fost și cea mai dificilă. Iată însă că i-a fost de mare ajutor.

„Nu puteam să mă dau jos din pat fără durere până acum aproximativ un an, când am primit o injecție cu celule stem, iar aceasta a ajutat la ameliorarea durerii. Am avut șase operații la genunchi, toate la fel.

ADVERTISEMENT

Am încercat să mă recuperez cât mai bine posibil pentru a putea reveni pe teren, dar a șasea operație a fost foarte dificilă. Am suferit mult și am spus gata. M-am întrebat: «Putem face orteze pentru genunchi sau glezne cu acest lichid pentru recuperare?» De acolo, am început o căutare și, ei bine, a fost posibil și iată-ne aici”, a spus Isaac Cuenca, conform Marca.

Leo Messi i-a fost coleg la FC Barcelona

Și chiar dacă acum duce o viață liniștită și prosperă, fostul fotbalist încă este nostalgic. Își amintește perioada în care era la FC Barcelona și nu a uitat faptul că a avut , Iniesta sau Xavi.

Îi plăcea să joace fotbal pe ”iarba bine tunsă”, însă avea și un program cât se poate de aglomerat. Chiar și așa, tânjește după acea perioadă și retrăiește momentul în care a fost nevoit să se retragă.

„Veneam din Sabadell și încercam să mă bucur de iarba bine tunsă, de deplasări, de stadioane… Dar în adâncul sufletului, eram dezorientat. De-a lungul timpului, am ajuns să înțeleg de ce acea echipă simțea atâta presiune. Veneau după o serie de victorii.

Da, uneori intram în panică din cauza unor lucruri, dar, wow, erau cei mai buni din lume. Leo Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Víctor Valdés… Cum trăgeau sforile! Erau incredibili. Ești tânăr și dintr-o dată trebuie să-ți părăsești din nou anturajul.

Câștigi mulți bani și îți cumperi tot ce vrei, dar ai și mult timp să te antrenezi dimineața și apoi ai toată ziua la dispoziție. Și ce se întâmplă? Ei bine, te simți singur. Banii nu împiedică singurătatea”, a mai adăugat Isaac Cuenca, pentru sursa citată.