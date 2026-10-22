Fostul mare internațional a murit la 54 de ani! A jucat de trei ori contra României

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist și căpitan al naționalei Georgiei, Giorgi Nemsadze, a decedat la vârsta de 54 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de fostul său club, Dinamo Tbilisi, cauza decesului fiind un atac de cord.

Georgianul Giorgi Nemsadze a decedat la 54 de ani

Giorgi Nemsadze a fost o figură legendară a fotbalului georgian, pentru care a strâns 69 de selecții între 1992 și 2004. De-a lungul carierei sale, mijlocașul a evoluat la cluburi, precum Dinamo Tbilisi, Hamburg, Trabzonspor, Grasshoppers, Reggiana și Dundee FC.

ADVERTISEMENT

Nemsadze a jucat pentru echipa scoțiană între anii 2000 și 2004. A fost numit căpitan de echipă și a condus formația până în Finala Cupei Scoției în 2003. Datorită eleganței și tehnicii sale de la mijlocul terenului, a fost inclus în Hall of Fame-ul clubului.

La Dinamo Tbilisi, clubul unde s-a format, a câștigat 5 titluri de campion și 3 Cupe ale Georgiei. În ultima perioadă, el a activat ca antrenor al naționalei sub 18 ani a Georgiei.

ADVERTISEMENT

A evoluat de trei ori contra României

Fostul internațional georgian a jucat de trei ori contra României:

24 aprilie 1996 (Amical, București): Nemsadze a fost titular în meciul de coșmar pentru georgieni, în care România s-a impus categoric cu 5-0.

ADVERTISEMENT

• 28 martie 2001 (Calificări CM 2002, Tbilisi): A început ca titular la mijlocul terenului într-o partidă oficială câștigată de tricolori cu 2-0, grație unei „duble” reușite de Marius Niculae. România era antrenată în acel moment de László Bölöni.

ADVERTISEMENT

• 18 februarie 2004 (Turneu Amical, Cipru): A fost ultima sa confruntare directă cu selecționata noastră. Nemsadze a început meciul ca titular, fiind înlocuit în minutul 83 cu Gabidauri. România a câștigat acel joc cu 3-0, și Florin Cernat.

Fiul său, Vazha Nemsadze (născut pe 7 decembrie 1990 la Tbilisi), a fost și el fotbalist. El s-a format ca mijlocaș la Academia clubului Dinamo Tbilisi (unde tatăl său a scris istorie ca jucător și antrenor). Vazha a fost internațional de tineret pentru naționala Georgia U21 și a reușit să câștige Cupa Georgiei în carieră.

ADVERTISEMENT

După retragere, și-a încercat norocul în politică

După ce s-a retras din activitatea sportivă directă, Giorgi Nemsadze a intrat în politică în luna iulie 2021, cu intenția de a aduce stabilitate și sprijin comunității sale din Georgia, decizie susținută îndeaproape de membrii familiei.

Impactul decesului său a fost atât de mare încât însuși prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a transmis un mesaj oficial de condoleanțe familiei îndurerate, descriind dispariția sa drept „o pierdere uriașă pentru fotbalul georgian”.