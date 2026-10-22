Sport

Fostul mare internațional a murit la 54 de ani! A jucat de trei ori contra României

Catalin Oprea
22.10.2026 | 05:30
Fostul mare international a murit la 54 de ani A jucat de trei ori contra Romaniei
ULTIMA ORĂ
Giorgi Nemsadze a murit la doar 54 de ani FOTO X
Georgianul Giorgi Nemsadze, fotbalist cu 69 de selecții la naționala țării sale, a murit la 54 de ani, din cauza unui atac de cord
ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist și căpitan al naționalei Georgiei, Giorgi Nemsadze, a decedat la vârsta de 54 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de fostul său club, Dinamo Tbilisi, cauza decesului fiind un atac de cord.

Georgianul Giorgi Nemsadze a decedat la 54 de ani

Giorgi Nemsadze a fost o figură legendară a fotbalului georgian, pentru care a strâns 69 de selecții între 1992 și 2004. De-a lungul carierei sale, mijlocașul a evoluat la cluburi, precum Dinamo Tbilisi, Hamburg, Trabzonspor, Grasshoppers, Reggiana și Dundee FC.

ADVERTISEMENT

Nemsadze a jucat pentru echipa scoțiană între anii 2000 și 2004. A fost numit căpitan de echipă și a condus formația până în Finala Cupei Scoției în 2003. Datorită eleganței și tehnicii sale de la mijlocul terenului, a fost inclus în Hall of Fame-ul clubului.

La Dinamo Tbilisi, clubul unde s-a format, a câștigat 5 titluri de campion și 3 Cupe ale Georgiei. În ultima perioadă, el a activat ca antrenor al naționalei sub 18 ani a Georgiei.

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

A evoluat de trei ori contra României

Fostul internațional georgian a jucat de trei ori contra României:

24 aprilie 1996 (Amical, București): Nemsadze a fost titular în meciul de coșmar pentru georgieni, în care România s-a impus categoric cu 5-0. Atunci a înfruntat „Generația de Aur”, jucând împotriva lui Hagi, Gică Popescu sau Marius Lăcătuș.

ADVERTISEMENT
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am...
Digisport.ro
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”

• 28 martie 2001 (Calificări CM 2002, Tbilisi): A început ca titular la mijlocul terenului într-o partidă oficială câștigată de tricolori cu 2-0, grație unei „duble” reușite de Marius Niculae. România era antrenată în acel moment de László Bölöni.

ADVERTISEMENT

• 18 februarie 2004 (Turneu Amical, Cipru): A fost ultima sa confruntare directă cu selecționata noastră. Nemsadze a început meciul ca titular, fiind înlocuit în minutul 83 cu Gabidauri. România a câștigat acel joc cu 3-0, cu goluri marcate de Adrian Mutu (2) și Florin Cernat.

Fiul său, Vazha Nemsadze (născut pe 7 decembrie 1990 la Tbilisi), a fost și el fotbalist. El s-a format ca mijlocaș la Academia clubului Dinamo Tbilisi (unde tatăl său a scris istorie ca jucător și antrenor). Vazha a fost internațional de tineret pentru naționala Georgia U21 și a reușit să câștige Cupa Georgiei în carieră.

ADVERTISEMENT

După retragere, și-a încercat norocul în politică

După ce s-a retras din activitatea sportivă directă, Giorgi Nemsadze a intrat în politică în luna iulie 2021, cu intenția de a aduce stabilitate și sprijin comunității sale din Georgia, decizie susținută îndeaproape de membrii familiei.

Impactul decesului său a fost atât de mare încât însuși prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a transmis un mesaj oficial de condoleanțe familiei îndurerate, descriind dispariția sa drept „o pierdere uriașă pentru fotbalul georgian”.

Explicațiile lui Cristi Chivu după chinul Interului cu Șahtior în Champions League: „Ultimele...
Fanatik
Explicațiile lui Cristi Chivu după chinul Interului cu Șahtior în Champions League: „Ultimele eșecuri au lăsat urme”. Ce l-a întrebat contestatarul Paolo Di Canio în direct
„Mândria lui Inter”. Ce scrie presa din Italia despre Cristi Chivu după prima...
Fanatik
„Mândria lui Inter”. Ce scrie presa din Italia despre Cristi Chivu după prima victorie în Champions League: „Alegeri neobișnuite”
Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după Inter – Șahtior 1-0...
Fanatik
Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după Inter – Șahtior 1-0 în Champions League: ”Încearcă să scape de complex”
Tags:
Parteneri
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun:...
iamsport.ro
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun: 'Trebuie să merit acei bani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!