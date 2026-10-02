Fostul mare internațional cântă prohodul fotbalului românesc după dezastrul de la U21: „Va fi foarte greu să mai ajungem la un turneu final”

ADVERTISEMENT

România U21 a pierdut cu Finlanda U21 meciul decisiv care i-ar fi permis să se califice la barajul pentru EURO 2027, iar viitorul fotbalului românesc arată tot mai rău. Iosif Rotariu, fost mare fotbalist și oficial al Politehnicii Timișoara, avertizează că toată lumea civilizată face progrese, în timp ce România rămâne în urmă.

Fotbalul românesc nu va progresa degrabă, crede fostul mare internațional Iosif Rotariu

În vârstă de 64 de ani, Rotariu este șef de scouting și membru în Comitetul Director al celor de la Poli Timișoara. La experiența sa, după ce a urmărit meciul de la „tineret” are doar vești proaste. „ practic cei mai buni tineri din România, au fost inexistenți aseară! Am văzut-o pe Finlanda cum juca Brazilia pe vremuri, sau Argentina, Italia.

ADVERTISEMENT

Ne-au dominat la toate capitolele: tehnic, forță, viteză de joc, execuții. La absolut toate capitolele. Și vorbim despre Finlanda, nu vorbim despre Germania, despre Spania, Anglia sau alte puteri ale fotbalului mondial”, a declarat Rotariu, la

Rotariu crede că e momentul să recunoaștem că „fotbalul românesc este într-un moment greu”. „Acest moment greu nu va trece repede. Pe viitor va fi foarte greu să mai ajungem la un turneu final de Campionat European. Poate la Europene, da, dar la Mondiale nu știu când se va întâmpla”, a declarat Rotariu.

ADVERTISEMENT

Iosif Rotariu crede că doar Iustin Doicaru are șanse reale să ajungă la naționala mare în viitor, de la „tineret”

Dacă ar fi să „parieze”, Iosif Rotariu crede că , din cei care reprezintă în prezent „tineretul”. „Să prevăd așa ceva… Cred că aș fi milionar! E foarte greu să facă cineva pasul la echipa mare, chiar și peste 3-4 ani.

ADVERTISEMENT

Aș vedea un Doicaru, care este și cel mai tânăr. Născut în 2007, a plecat de tânăr în Turcia, joacă în Turcia, va prinde experiență în 2-3 ani. Dar el e atacant, al doilea vârf, nicidecum bandă dreapta, pentru că e masiv, puternic. Restul? Nu prea...”, a declarat fostul internațional.

ADVERTISEMENT

Ei sunt jucătorii care au pierdut cu Finlanda U21 fără drept de apel:

Ștefan Lefter (portar/ Universitatea Cluj – cotă 500.000 euro)

(portar/ Universitatea Cluj – cotă 500.000 euro) Andrei Dorobanțu (fundaș/ UTA Arad – cotă 400.000 euro)

(fundaș/ UTA Arad – cotă 400.000 euro) Răzvan Pașcalău (fundaș / Cosenza – cotă 125.000 euro)

(fundaș / Cosenza – cotă 125.000 euro) Matteo Duțu (fundaș / Dinamo – cotă 300.000 euro)

(fundaș / Dinamo – cotă 300.000 euro) Kevin Ciubotaru ( fundaș / Dundee United – cotă 600.000 euro)

fundaș / Dundee United – cotă 600.000 euro) Luca Banu (mijlocaș / Farul Constanța – cotă 150.000 euro )

(mijlocaș / Farul Constanța – cotă 150.000 euro ) Raul Cîmpean (mijlocaș / Sepsi – cotă 100.000 euro)

(mijlocaș / Sepsi – cotă 100.000 euro) Iustin Doicaru (mijlocaș / Rizespor – cotă 1,5 milioane euro)

(mijlocaș / Rizespor – cotă 1,5 milioane euro) Eduard Radaslavescu (mijocaș / Farul Constanșa – cotă 800.000 euro)

(mijocaș / Farul Constanșa – cotă 800.000 euro) Rareș Burnete (atacant / Sudtirol – cotă 500.000 euro)

(atacant / Sudtirol – cotă 500.000 euro) Ioan Vermeșan (atacant/ Widzew Lodz – cotă 1 milion euro)

Iosif Rotariu se plânge de lipsa de infrastructură din fotbalul românesc, dar și de mentalitatea tuturor

Rotariu crede că fotbalul românesc nu poate progresa din cauză că lipsește infrastructura, dar și pentru că tinerii și copiii din ziua de azi nu mai vin de plăcere la fotbal și se grăbesc să plece acasă după antrenament.

„E sub orice critică! Credeți-mă, la nivel de copii și juniori, infrastructura în România este sub orice critică! Marea majoritate a copiilor se antrenează pe sintetic, dar nu pe un sintetic de o calitate superioară, cum sunt cele de afară. E un singur teren sau două terenuri pe care se antrenează 3-4 echipe.

ADVERTISEMENT

Azi, și mentalitatea este foarte proastă. Și nu știu cum putem s-o schimbăm, pentru că marea majoritate a copiilor sunt aduși de tata și mama cu mașina, fac o oră și 10 minute de antrenament, nu mai mult. O oră de antrenament, iau ghiozdanul și pleacă acasă. Eu nu cred că poți să progresezi în fotbal așa”, a concluzionat Rotariu.