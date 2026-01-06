Fostul mare internațional român a mers în Antalya să-și vadă fiul la treabă. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce delegație a avut FRF. Foto

ADVERTISEMENT

Petrolul a jucat marți, 6 ianuarie, un meci de pregătire împotriva celor de la Gaziantep (1-1), formația lui Maxim și Sorescu, iar la confruntarea din Turcia a asistat și un fost internațional român.

Sorin Paraschiv a venit la meciul Petrolului pentru a-l vedea pe fiul său

Sorin Paraschiv, cel care a fost căpitan al Stelei, a venit în Antalya pentru a-l vedea la lucru pe fiul său, David Paraschiv, cel care joacă pentru formația „găzarilor”. Acesta a evoluat în prima repriză a duelului cu Gaziantep și a fost schimbat la pauză de către Eugen Neagoe. Acesta a avut o prestație solidă, a arătat maturitate în joc și nu s-a lăsat intimidat în duelurile cu adversarii mult mai experimentați.

Meciul s-a încheiat în cele din urmă cu un rezultat egal, 1-1, după ce Perez a marcat pentru turci în prima parte, iar Chică-Roșă a reușit să restabilească egalitatea în repriza secundă. Pentru cei de la Petrolul mai urmează un meci de pregătire în Turcia, contra celor de la SK Fatih Karagumruk (9 ianuarie, după care va urma un duel şi cu GKS Katowice (11 ianuarie).

Sorin Paraschiv este în prezent președinte la CSM Alexandria, echipă din Liga a 3-a.

FRF și-a trimis oamenii în Antalya

Mai multe partide amicale s-au jucat marți, printre care și . La această confruntare au mers Marius Niculae și Răzvan Rotaru, din partea FRF, pentru a vedea la lucru jucătorii români care ar putea să fie soluții pentru națională în viitor.

De asemenea, în tribune au luat loc și oficiali de la Rapid și FCSB. Din partea campioanei României au fost Florin Cernat, Lucian Filip și Ionuț Zottu, în timp ce lângă Dani Coman au stat giuleștenii, printre care s-a numărat și Ionuț Voicu.

Fiul lui Narcis Răducan a plecat de la Petrolul

Un alt fiu de fotbalist este și , talentatul atacant care a crescut la juniorii Stelei. Acesta a plecat în iarnă de la Petrolul și momentan își caută o nouă echipă, asta după ce în prima parte a stagiunii nu a jucat decât într-un singur meci.

Totuși, fanii au regretat cel mai mult plecarea lui Valentin Țicu, fundașul stânga care a fost la ploieșteni încă de pe vremea junioratului. Acesta a semnat cu Dinamo și speră să revină la forma de odinioară, după ce nu a mai fost pe teren din 2024.