Fostul mare internațional român a mers în Antalya să-și vadă fiul la treabă. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce delegație a avut FRF. Foto

Amicalele din Antalya sunt un bun prilej pentru ai vedea la treabă și pe jucătorii tineri sau care au evoluat mai puțin în prima partea a campionatului.
Cristian Măciucă
06.01.2026 | 17:02
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Petrolul a jucat marți, 6 ianuarie, un meci de pregătire împotriva celor de la Gaziantep (1-1), formația lui Maxim și Sorescu, iar la confruntarea din Turcia a asistat și un fost internațional român.

Sorin Paraschiv, cel care a fost căpitan al Stelei, a venit în Antalya pentru a-l vedea la lucru pe fiul său, David Paraschiv, cel care joacă pentru formația „găzarilor”. Acesta a evoluat în prima repriză a duelului cu Gaziantep și a fost schimbat la pauză de către Eugen Neagoe. Acesta a avut o prestație solidă, a arătat maturitate în joc și nu s-a lăsat intimidat în duelurile cu adversarii mult mai experimentați.

Meciul s-a încheiat în cele din urmă cu un rezultat egal, 1-1, după ce Perez a marcat pentru turci în prima parte, iar Chică-Roșă a reușit să restabilească egalitatea în repriza secundă. Pentru cei de la Petrolul mai urmează un meci de pregătire în Turcia, contra celor de la SK Fatih Karagumruk (9 ianuarie, după care va urma un duel şi cu GKS Katowice (11 ianuarie).

  • Sorin Paraschiv este în prezent președinte la CSM Alexandria, echipă din Liga a 3-a.
FRF și-a trimis oamenii în Antalya

Mai multe partide amicale s-au jucat marți, printre care și FC Argeș – Bursaspor. La această confruntare au mers Marius Niculae și Răzvan Rotaru, din partea FRF, pentru a vedea la lucru jucătorii români care ar putea să fie soluții pentru națională în viitor.

De asemenea, în tribune au luat loc și oficiali de la Rapid și FCSB. Din partea campioanei României au fost Florin Cernat, Lucian Filip și Ionuț Zottu, în timp ce lângă Dani Coman au stat giuleștenii, printre care s-a numărat și Ionuț Voicu.

Marius Niculae și Răzvan Rotaru au mers în Turcia. Foto: Fanatik

Fiul lui Narcis Răducan a plecat de la Petrolul

Un alt fiu de fotbalist este și Iustin Răducan, talentatul atacant care a crescut la juniorii Stelei. Acesta a plecat în iarnă de la Petrolul și momentan își caută o nouă echipă, asta după ce în prima parte a stagiunii nu a jucat decât într-un singur meci.

Totuși, fanii au regretat cel mai mult plecarea lui Valentin Țicu, fundașul stânga care a fost la ploieșteni încă de pe vremea junioratului. Acesta a semnat cu Dinamo și speră să revină la forma de odinioară, după ce nu a mai fost pe teren din 2024.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
