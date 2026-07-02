Previziune sumbră pentru Dinamo înaintea noului sezon: „Nu se poate așa!”. Legenda care se gândește chiar la un dezastru

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Giani Kiriță (49 de ani) a făcut o analiză asupra ultimelor evenimente de la Dinamo și a tras o concluzie destul de dură în perspectiva startului noului sezon de SuperLiga. Fostul căpitan al „câinilor” a vorbit în mod special despre strategia adoptată de clubul din „Ștefan cel Mare” în ultimii ani, vizavi de încercarea de a se miza destul de mult pe jucători tineri români.

Giani Kiriță, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon de SuperLiga

Fostul fotbalist crede că această abordare poate da roade până într-un anumit punct, în sensul că el a punctat că în viziunea sa este nevoie ca acești tineri să fie crescuți și dezvoltați în preajma unor jucători cu experiență și cu un anumit nivel de joc demonstrat, pentru a se putea spera că ei vor deveni de asemenea la un moment dat „piloane” de bază în acest proiect.

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De asemenea, fostul fundaș central și mijlocaș defensiv s-a referit cu această ocazie și la , dar și la Astfel, el a apreciat că este vorba despre nume necunoscute pentru fotbalul românesc, chestiune care de asemenea, în opinia sa, ar putea presupune anumite riscuri.

Problemele identificate de Giani Kiriță la Dinamo și soluțiile prezentate

Concluzia lui Giani Kiriță a fost că, dacă nu se va încerca să se mizeze puțin mai mult și pe jucători cu experiență, în sezonul viitor de SuperLiga „câinii” nu ar putea să spere la mai mult de o simplă accedere în play-off, așa cum de altfel s-a întâmplat și în ultimele două stagiuni. „Eu aș da credit oarecum și acestui proiect. În al câtelea an suntem în care e un alt proiect nou la Dinamo? Din păcate, politica clubului s-a schimbat. Văd că acum se axează pe foarte mulți tineri. E un antrenor nou, despre care nu știm prea multe. Nici de jucători nu prea știm. Acești fotbaliști nu vor putea face pasul înainte dacă nu vor avea lângă ei oameni cu experiență.

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Oricât de talentat și de tânăr ești, la un moment dat trebuie să ai un fotbalist cu experiență lângă tine. Nu poți să joci doar așa toate meciurile, adică doar din avânt sau din talent. Dinamo are nevoie de minimum trei-patru jucători cu experiență. Altfel, nu văd ca Dinamo să facă ceva ieșit din comun, în afară de o calificare în play-off”, a spus Giani Kiriță, potrivit