Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt

ADVERTISEMENT

Manny Pacquiao a fost catalogat drept ”omul record” din boxul mondial. Acum în vârstă de 46 de ani și retras din activitate, filipinezul este singurul care a reușit să dețină titluri mondiale la 8 categorii de greutate.

Povestea lui Manny Pacquiao

Deși la prima vedere Manny Pacquiao se poate declara acum un om împlinit, iată că viața fostului sportiv nu a fost deloc una ușoară. De altfel acesta a vorbit și despre perioadele nu prea bune din viața sa.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că filipinezul a renunțat la box în 2021. Înainte să intre în lumea sportului profesionist însă, el a fost nevoit să facă sacrificii uriașe. Muncea de la 16 ani, pentru că avea nevoie de bani.

Totodată, el a povestit că erau zile când nici nu avea de mâncare. Astfel, nu se putea opri din muncă. Manny Pacquiao câștiga la acea vreme 4 dolari pe oră, iar acum când se uită în urmă realizează ce eforturi a depus.

ADVERTISEMENT

„Aveam 16 ani și trebuia să muncesc în timp ce îmi continuam cariera în box, pentru că nu aveam bani să îmi cumpăr mâncare. Munceam doar pentru a avea mâncare zilnic. E inexplicabil câtă muncă brută depuneam când eram tânăr”, a dezvăluit el, conform The Sun.

ADVERTISEMENT

Ce job-uri a avut fostul sportiv

Nu conta ce lucra, atât timp cât reușea să trăiască. Astfel, Manny Pacquiao a muncit în construcții, dar și într-o brutărie. Evident, după job acesta mergea direct în sală să se antreneze.

Trebuia să și alerge Drept urmare, se trezea mult mai devreme pentru acest lucru, iar de abia apoi mergea la muncă. Și iată că aceste eforturi au durat ani întregi.

ADVERTISEMENT

„Am lucrat în construcții, într-o brutărie, iar apoi, după ce terminam lucrările în construcții, mergeam direct la sală și mă antrenam. Dimineața mă trezeam devreme pentru că trebuia să merg la alergat, iar apoi la muncă în construcții”, a afirmat filipinezul.

Manny Pacquiao a adunat o avere uriașă, dar a donat mare parte din bani

În final, el a reușit până la urmă să facă performanță în sport așa cum și-a dorit. . De-a lungul carierei sale, Manny Pacquiao a adunat o avere estimată la peste 500 de milioane de dolari, scrie .

O marte parte din această sumă a mers însă către donații. Fostul sportiv a donat bani către organizații caritabile pentru combaterea cancerului și pentru construirea de locuințe pentru cei nevoiași.

Nici acum nu știe suma totală pe care a ajuns să o doneze. Pe de altă parte, s-a implicat activ în numeroase campanii și în continuare are planuri ambițioase pentru familiile nevoiașe.

”Am pierdut numărătoarea (n.r.la cât a donat)! Dar am făcut multe subdiviziuni Pacman, locuințe Pacman. Așadar, nu doar trei, cred că am opt subdiviziuni Pacman, pe care le ofer gratuit oamenilor. Chiar și acum, construiesc o casă Pacman care va continua să fie oferită familiilor nevoiașe”, a mai spus Pacquiao.