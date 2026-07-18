Sport

Fostul mare sportiv îl spulberă pe Ilie Năstase: „Românii îi plătesc pensie de 6.800 de euro lunar! Tăiem de la bolnavii de cancer, dar avem bani pentru show”

Unul dintre marii sportivi ai României a contestat dur ideea pornită de AUR, aceea de a dedica anul 2027 lui Ilie Năstase! Ce spune despre cheltuielile uriașe ce ar urma să fie făcute din bani publici
Ciprian Păvăleanu
18.07.2026 | 18:05
Fostul mare sportiv il spulbera pe Ilie Nastase Romanii ii platesc pensie de 6800 de euro lunar Taiem de la bolnavii de cancer dar avem bani pentru show
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Daniel Ghiță nu este de acord cu „Anul Ilie Năstase”, inițiat de AUR. Foto: Hepta.ro
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Daniel Ghiță (45 de ani), fost campion la K1, a contestat dur pe rețelele de socializare faptul că AUR a inițiat ca anul 2027 să fie dedicat marelui fost tenismen Ilie Năstase. El este de părere că aceste proiecte de lege presupun cheltuirea fără rost a multor bani publici.

Daniel Ghiță a criticat dur „Anul Ilie Năstase”

Proiectul de lege inițiat de parlamentarii AUR a fost „desființat” de Daniel Ghiță, unul dintre foștii mari sportivi ai României. El a criticat atât inițiativa acestora, cât și privilegiile de care Ilie Năstase beneficiază în acest moment. Părerea sa este că un an dedicat tenismenului, la fel ca cel dedicat Nadiei Comăneci, ar putea aduce cheltuieli serioase din bani publici, lucru pe care nu îl consideră în regulă.

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„Anul viitor este anul Ilie Năstase! George Simion cu AUR au inițiat legea „Ilie Năstase”, dar, la fel, fără plafon financiar! O să fie iar monezi de aur, 7800 lei bucata? Petreceri, show, ca doar plătesc românii. Tăiem de la bolnavii de cancer, dar avem bani pentru show. Cântăm iar „Trandafir de la Moldova” pe banii statului român?

Ilie Năstase primește lunar 3400€ renta viageră și 3400€ pensie MAI lunar cadou de la statul român. Totul din banii românilor! A mai primit și o casă pe Primăverii de la Ceaușescu! Bani gârla de la statul român! Românii plătesc lunar renta viageră și pensia MAI 6800€ lunar? Asta cu generali făcuți din pix este de domeniul comunismului. Trebuia demilitarizat și anulate toate pensiile de 3400€. Ei nu au muncit, nu au pregătire militară, dar încasează 3400€ lunar. Când tăiem aceste pensii? Ilie Bolojan nu le vede, doar taie de la copiii cu dizabilități! După care a mai primit și o bază sportivă, gratuit. 6,3 hectare teren!”, a scris Daniel Ghiță pe Facebook.

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Fostul campion din K1, mișcare împotriva corupției

Daniel Ghiță este complet împotriva corupției în România și luptă pentru dreptate. El a cerut cel mai mare audit din istoria României pentru a demonstra modul în care se cheltuiesc banii publici ai românilor: „Mai întrebați-vă de ce este sportul românesc la pământ? Am cerut cel mai mare audit din istoria României, și vă arăt negru pe alb corupția și modul cum se cheltuiesc banii publici ai românilor.

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O ținem tot pe petreceri, show grotesc pe milioane de euro cum am făcut cu anul Anul Nadia? Ceaușescu a murit de 36 de ani! Câte milioane să vă mai dea românii? Nu ați primit destul de la statul român? Luați de la generații de sportivi. Restul țării trăiește din pensie de 400-600€ lunar… MTS și ANS au fost și sunt conduse doar de incompetenți pe banii grei ai poporului român. Nu sunt bani pentru sportivi? Sunt, dar nu ajung la sportivi…”, a continuat Ghiță.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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