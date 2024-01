Fostul mare voleibalist, Mircea Tutovan, s-a stins din viaţă: “Dacă nu mă duceam la Dinamo ajungeam un derbedeu mare”

Doliu în sportul românesc. Mircea Tutovan, unul dintre marii voleibalişti ai României, a decedat la vârsta de 71 de ani. El a câştigat şi a obţinut 10 titluri naţionale.

Fostul mare voleibalist, Mircea Tutovan, s-a stins din viaţă la 71 de ani

“Tunarul Europei” a fost porecla lui Tutovan. Fostul mare sportiv a fost internat de urgenţă la spitalul din Zalău din cauza unei infecţii puternice care i-a afectat organismul. Luni dimineaţa, s-a stins.

Fiul lui Mircea Tutovan, Marius, a scris de sâmbătă pe reţelele de socializare faptul că starea de sănătate a tatălui său este delicată, dar nu îşi pierduse speranţa:

„Mulți l-ați cunoscut pe Mircea Tutovan, tatăl meu. Știți că e un om puternic și luptător. Asta e probabil cea mai grea bătălie pe care eu, Mihai și mama sperăm să o câștige”.

Mircea Tutovan: “Cea mai frumoasă perioadă e câștigarea Cupei Campionilor Europeni”

Din păcate, Mircea Tutovan nu a câştigat şi această luptă şi a încetat din viaţă la 71 de ani. şi a avut peste 300 de meciuri jucate în echipa naţională a României:

“Cea mai frumoasă perioadă e câștigarea Cupei Campionilor Europeni. În tricoul lui Dinamo, am bătut la Palma de Mallorca, pe 19 februarie 1981. Dramatic, cu 3-2, pe ŢSKA Moscova.

Am condus cu 2-0, aveam 15-11 în setul trei și serviciul și ne-au egalat ăia. Dar am câștigat decisivul cu 15-6! După meci, bucurie mare de tot! Ce viață frumoasă am avut și s-a terminat al dracu’ de urât.

“Am încercat să găsesc o modalitate mai frumoasă să mă sinucid! O luasem pe ulei… Dar ușor, ușor mi-am revenit”

Când mi-am rupt umărul și totul s-a dus… Offf, Doamne! De la 90 de kilograme am ajuns la 75. Vă dați seama cât am fost de afectat?! Am intrat într-o depresie… Nu-mi venea să cred că nu mai pot să dau în minge. Problema a fost alta.

Nimeni nu mi-a întins vreo mână! Nimeni, deși puteau! Am rămas singur cu nevasta și copiii. Atunci am încercat să găsesc o modalitate mai frumoasă să mă sinucid! O luasem pe ulei… Dar ușor, ușor mi-am revenit. Atunci mi-am cernut prietenii și nu prea au rămas mulți. Mă uitam cu lupa după ei.

Îmi pare rău că n-am făcut școală. Dar nu eram chiar prost! Am fost singurul ofițer de la echipa de volei care n-a avut liceul. Totuși, dacă nu mă duceam la Dinamo ajungeam un derbedeu mare!”, a povestit Tutovan .

71 de ani a avut Mircea Tutovan

300 de meciuri a jucat Tutovan pentru România