Fostul ministru al Sportului, reacție acidă după Polonia – România 6-0: „Le mulțumesc experților care au blocat Legea Novak”

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Dezastrul de la Varșovia din partida Polonia – România 6-0 a deschis larg poarta către noi discuții privind starea sportului de la noi din țară. De acest trend a profitat și un fost ministru al Sportului, care a și-a atacat în forță contestatarii.

Reacție virulentă a fostului ministru al Sportului după Polonia – România 6-0

Mai exact, Carol Eduard Novak s-a plâns încă o dată că propunea sa de lege prin care se impunea ca fiecare echipă, indiferent de sport, să aibă în componență minim 40% jucători români i-a fost respinsă, iar acest lucru a împiedicat salvarea sportului românesc.

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Imediat după ce , în etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, fostul ministru al Sportului era ironic pe rețelele de socializare cu cei care nu au fost de acord cu proiectul său.

”Vreau să le mulțumesc personal tuturor ‘experților’ care au blocat ‘Legea Novak’ – regula cu minimum 40% jucători români pe teren. Că, altfel, cine știe… poate luam 10-0 de la Polonia. Uneori, rezultatele spun mai mult decât toate teoriile și argumentele ‘specialiștilor’”, a scris Novak pe contul de Facebook, atât în limba română, cât și în maghiară.

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Comentarii acide la adresa fostului ministru

Postarea lui Carol Eduard Novak a fost aspru criticată în comentarii. Fostul ministru al Sportului este arătat cu degetul pentru că a dorit să introducă o lege care nu este în concordanță cu dreptul la muncă.

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”Să îți fie rușine că te folosești de asemenea momente. Un sportiv trebuie să joace pentru că merită, nicidecum pentru că o lege îl bagă în teren. Problemele sunt altele, bazele sportive, dotările la baze, dotările tehnice (monitorizare și analize), pregătire antrenori, metodologie, alimentație, vitaminizare, recuperare, monitorizare dezvoltare motrica și musculară.

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Toate astea sunt legate de bani. Aici trebuia să te implici, dar ai dormit și ai promovat o lege care nu respectă legislația privind dreptul la muncă, adică noi te-am plătit ca să freci menta”, este unul dintre comentarii.

”Când toată lumea spune ceva și doar tu pe dos, sunt 3 opțiuni: ești înaintea vremurilor, ai un orgoliu cât casa sau ești foarte prost. Având în vedere că doar dumneavoastră și Tadici ați împins inepția asta care contrazice Legea Bosman, deci nu are nicio logică juridică, pică versiunea ‘vizionar’.

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Cariera extra politică elimină, din punctul meu de vedere, și prostia. Deci, ar rămâne doar de reglat ego-ul nemăsurat. Btw, excelentă cofetăria. Poate mai mult focus pe subiectul ăla ar aduce mai mult plus-valoare în lume. Că pe asta cu managementul sportului, ne-am cam lămurit”, este mesajul altui internaut.

”Legea Novak”, declarată neconstituțională

Propunerea de lege a lui Carol Eduard Novak ca fiecare echipă să aibă în componență cel puțin 40% sportivi români a fost votată inițial în Parlamentul României și ar fi trebuit să intre în vigoare odată cu startul sezonului 2026-2027.

Însă, președintele Nicușor Dan a trimis proiectul la Curtea Constituțională a României, iar aceasta . Decizia CCR a stârnit multe comentarii, însă propunerea nu a mai fost pusă în aplicare.