Fostul ministru al transporturilor, condamnat în dosare cu prejudicii de 2 milioane de euro, contestă executarea silită. Spune că acțiunea Fiscului e nelegală

Relu Fenechiu (60 de ani) a fost deputat PNL în perioada 2004-2013 și ministru al transporturilor, între decembrie 2012-iulie 2013. El a fost cercetat în două dosare, „Transformatorul” și „Siveco”. În primul a fost condamnat, în 2014, la cinci ani de închisoare, fiind acuzat că a vândut transformatoare vechi la preț de noi către Electrica Moldova, prejudiciul ridicându-se la 1,1 milioane de euro. În al doilea dosar, Fenechiu a fost condamnat, în 2017, la trei ani și zece luni de închisoare, pentru că a primit o mită de 900.000 de euro ca să ajute compania Siveco să obțină un contract IT cu Ministerul Justiției.

Fiscul i-a comunicat o adresă lui Relu Fenechiu la penitenciar

Pedepsele din cele două dosare s-au contopit, astfel că, în loc de opt ani și zece luni de închisoare, cât ar fi fost pedepsele cumulate, Fenechiu a executat până la urmă doar trei ani și șapte luni, fiind eliberat în august 2017. Procesul de recuperare al prejudiciului, care este de aproximativ 2 milioane de euro, este anevoios, deoarece soția lui Fenechiu a intentat proces de partaj pe bunurile comune. Prejudiciul din dosarul „Transformatorul” trebuie recuperat de executorul judecătoresc al Electrica Moldova, în timp ce recuperarea prejudiciului din „Siveco” este în sarcina Fiscului. Problema este că, în dosarul „Siveco”, procurorii DNA au pus sechestru pe aceleași bunuri din dosarul „Transformatorul”, blocate deja în procesul de partaj.

Relu Fenechiu a formulat contestație la executare, într-un dosar înregistrat pe 5 septembrie 2023 la Judecătoria Iași, în timp ce intimați figurează ANAF și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se arată că, prin adresa din 18.01.2017, Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iași i-a comunicat contestatorului Relu Fenechiu măsurile dispuse prin sentinţa penală din 14.11.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 29.11.2016. S-a arătat că lui Relu Fenechiu i-a fost comunicat personal un exemplar al acestei adrese la data de 17.01.2017, la penitenciar, unde executa pedeapsa privativă de libertate care i-a fost aplicată.

La data de 22.02.2017, Relu Fenechiu a formulat un răspuns la această adresă, în sensul că doreşte să găsească împreună cu instituţia emitentă soluţiile pentru a achita sumele la care a fost obligat prin sentinţa penală. Prin aceeaşi adresă, Relu Fenechiu s-a angajat ca imediat ce va fi eliberat să se prezinte la sediul instituţiei emitente pentru a începe procedurile. Fiscul din Iași şi mai multe procese-verbale în legătură cu procedura de comunicare a somaţiei, aceasta fiind emisă în baza titlului executoriu. La data de 12.07.2027, Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iași a emis în dosarul de executare procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, comunicat personal lui Relu Fenechiu sub semnătură.

Instanța a arătat că, având în vedere că singurele acte de executare emise de Fiscul din Iași au fost somația şi mai multe procese-verbale în legătură cu procedura de comunicare a acestei somaţii, nu se poate reţine că executarea silită a fost efectuată de către această entitate. Instanţa a mai constatat şi că adresa de înştiinţare privind înființarea popririi din 28.07.2023 a fost emisă, de asemenea, de Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iași. De altfel, prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Iași la 04.08.2017, Relu Fenechiu a formulat contestaţie la executare solicitând anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare, respectiv somaţia şi procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile din 12.07.2017, precum şi împotriva încheierii de încuviinţare a executării silite, ca fiind nelegale și netemeinice, arătând în esenţă că executarea este nelegală întrucât nu a fost respectată procedura de executare silită.

În dosarul de executare a mai fost formulată anterior o contestaţie

Dosarul a fost trimis spre rejudecare, fiind pronunţată ulterior sentinţa din 17.02.2020 de către Judecătoria Iași, definitivă prin decizia din 22.09.2020, pronunţată de Tribunalul Iași. Prin această sentinţă a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de Relu Fenechiu în contradictoriu cu Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iași. Instanţa a specificat că va respinge ca neîntemeiată excepția tardivității invocării excepţiei tardivităţii formulării contestației la executare propriu-zise, invocată de Relu Fenechiu în şedinţa publică din data de 19.02.2025, având în vedere că nu există vreo dispoziţie legală care să restrângă posibilitatea instanţei de a invoca această excepţie chiar în faza dezbaterilor pe fond.

Nu în ultimul rând, s-a mai reţinut că, la interpelarea instanţei, reprezentantul convenţional al lui Relu Fenechiu a precizat în mod expres că nu solicită amânarea judecății pentru a pune concluzii asupra excepției invocate din oficiu, fiind astfel respectat pe deplin dreptul lui Fenechiu la apărare. Instanța a apreciat, contrar celor susţinute de Relu Fenechiu, că acesta a luat cunoştinţă de executarea silită cel mai târziu cu ocazia formulării primei contestaţii la executare împotriva aceleiaşi executări silite. S-a arătat că, prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Iași la 4.08.2017, Relu Fenechiu a formulat contestaţie la executare solicitând anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare, respectiv somaţia şi procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile, precum şi împotriva încheierii de încuviinţare a executării silite, ca fiind nelegale și netemeinice, arătând că executarea este nelegală întrucât nu a fost respectată procedura de executare silită.

S-a menționat că, având în vedere că împotriva executării silite efectuate în dosarul de executare a mai fost formulată anterior o contestaţie la executare propriu-zisă, care a şi fost analizată pe fond, formularea unei noi contestaţii la executare propriu-zise, chiar şi pentru motive noi, care puteau fi invocate însă în termenul legal de 15 zile, nu poate fi respinsă decât ca tardivă, prin raportare la data înregistrării pe rolul instanţei a celei de-a doua contestaţii. Pentru argumentele de mai sus, instanţa a menționat că va admite excepția tardivității formulării contestației la executare propriu-zise, invocată din oficiu şi va respinge ca tardivă contestaţia la executare propriu-zisă formulată de Relu Fenechiu, în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Procesul dintre Relu Fenechiu și Fisc este pe rol la Tribunalul Iași

Cu privire la înfiinţarea popririi, Relu Fenechiu a susţinut că este nelegală continuarea executării silite în dosarul de executare, atât timp cât organul de executare a atestat prin adresa/decizia din 06.2023 că toate obligaţiile fiscale/bugetare, inclusiv accesoriile, ce constituie obiect al aceluiaşi dosar de executare s-au stins integral, motiv pentru care executarea silită a încetat. Verificând înscrisurile depuse la dosar, instanţa nu a identificat adresa/decizia la care Relu Fenechiu a făcut referire, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De altfel, prin notele scrise depuse la data de 05.03.2025, intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a precizat în mod expres că decizia din iunie 2023 nu a fost emisă de Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iași şi nici nu cunoaşte conţinutul acestui act administrativ . Or, revenea contestatorului Relu Fenechiu obligaţia de a face dovada că toate obligaţiile fiscale/bugetare, inclusiv accesoriile, ce constituie obiect al aceluiaşi dosar de executare s-au stins integral, cu atât mai mult cu cât a şi făcut referire la un astfel de act administrativ. Instanţa a constatat că nu au mai fost invocate alte motive de nelegalitate faţă de adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi din data de 28.07.2023.

Pentru toate aceste argumente, instanţa a arătat că va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată împotriva adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi din data de 28.07.2023 formulată de Relu Fenechiu, în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. De asemenea, a respins contestaţia la executare formulată de Fenechiu Relu, în contradictoriu cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Aceste decizii au fost luate pe 19 septembrie 2025 de Judecătoria Iași. Relu Fenechiu a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Iași, următorul termen fiind programat pe 22 iunie 2026.